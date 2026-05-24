Va a llover... pero no para toda la Isla.

Este domingo se espera otro día bastante activo en términos de aguaceros debido a la llegada de humedad profunda sobre la región. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) anticipó aguaceros fuertes y tronadas aisladas, especialmente durante la tarde en el interior y oeste de Puerto Rico.

También continuará el viento fuerte del este, entre 15 y 20 nudos, provocado por un sistema de alta presión en el Atlántico central.

Para mañana lunes, las condiciones seguirán similares, aunque con una ligera reducción de humedad. Esto limitaría la actividad a aguaceros más localizados en el oeste de Puerto Rico. Aun así, el NWS espera que el riesgo de inundaciones continue elevado.

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El martes volverá a aumentar significativamente la humedad, alcanzando valores por encima de lo normal. Esto, junto con una vaguada en niveles altos al noreste de las islas, mantendrá tardes lluviosas y activas al menos hasta mediados de semana.

Las temperaturas se mantendrán típicas de la temporada; para la costa y zonas urbanas tendremos máximas entre los medios y altos 80 grados Fahrenheit, y para la montaña entre los altos 70 y bajos 80 grados.

En el pronóstico extendido, desde miércoles hasta el domingo, se espera un patrón húmedo e inestable sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Calor

El miércoles llegará más humedad tropical. Los vientos del este-sureste favorecerán temperaturas calurosas, especialmente en el norte y oeste de Puerto Rico, donde la sensación térmica podría superar los 100 grados Fahrenheit.

Durante las mañanas se esperan aguaceros sobre las aguas y sectores del este, mientras que en las tardes se desarrollarán lluvias y tormentas más fuertes sobre el interior y noroeste de Puerto Rico.

Los principales riesgos serán inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, acumulación de agua en carreteras, rayos frecuentes y ráfagas de viento cerca de las tormentas más fuertes.

Además, entre la noche del miércoles y el jueves podría aumentar la presencia de polvo del Sahara sobre la región, según modelos atmosféricos de NASA.