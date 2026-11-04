El desarrollo de aguaceros y tronadas durante las tardes continuará afectando a Puerto Rico en los próximos días, particularmente desde hoy, miércoles, hasta el viernes, 6 de noviembre, debido a la influencia de vientos débiles del suroeste.

Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), las condiciones favorecerán la formación de aguaceros a través del interior de la isla durante las tardes, que posteriormente se desplazarán hacia sectores del este, incluida la zona metropolitana de San Juan.

El SNM advirtió que algunas de estas lluvias podrían moverse lentamente, lo que aumentaría el riesgo de periodos de precipitación fuerte sobre las mismas áreas.

Como resultado, podrían registrarse inundaciones urbanas, acumulaciones de agua en pequeños riachuelos e inundaciones repentinas aisladas.

Además de las fuertes lluvias, las tronadas podrían generar ráfagas de viento y descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución durante las actividades al aire libre.

Las condiciones más activas se esperan durante las horas de la tarde, cuando el calentamiento diurno contribuya al desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas.