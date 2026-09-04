Una débil onda tropical provocará un aumento en la humedad y favorecerá el desarrollo de aguaceros y algunas tormentas eléctricas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes desde este viernes, mientras las altas temperaturas continuarán afectando gran parte del archipiélago durante los próximos días.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que el sistema elevará los valores de agua precipitable hasta cerca de 2 pulgadas, suficiente para generar un patrón ligeramente más húmedo, aunque la estabilidad en niveles medios de la atmósfera limitará la formación de tormentas de mayor intensidad.

Según el pronóstico, las primeras lluvias llegarán durante la mañana al este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. En horas de la tarde, el calor y los efectos locales favorecerán el desarrollo de aguaceros y tronadas sobre el interior y el oeste de la isla.

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Aunque no se esperan eventos de lluvia generalizados, el SNM advirtió que podrían ocurrir acumulaciones de agua en carreteras y zonas de pobre drenaje, así como inundaciones menores y descargas eléctricas aisladas.

La humedad permanecerá sobre la región durante el sábado, por lo que se anticipan condiciones similares.

A pesar del aumento en las lluvias, el calor continuará siendo el peligro más significativo, especialmente en las zonas costeras, áreas urbanas y valles de menor elevación.

Los meteorólogos advirtieron que las condiciones peligrosas por calor podrían intensificarse durante el fin de semana, por lo que recomendaron limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, mantenerse bien hidratado y estar atentos a personas vulnerables, como adultos mayores y niños.

Mar tranquilo

En las playas, el riesgo de corrientes marinas se mantendrá bajo durante el fin de semana feriado en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Sin embargo, el SNM recordó que las corrientes de resaca pueden presentarse incluso cuando el riesgo es bajo, particularmente cerca de espigones, arrecifes, muelles y rompeolas.

Las autoridades exhortaron al público a mantenerse pendiente de las actualizaciones del tiempo, ya que la llegada de la onda tropical podría provocar cambios localizados en las condiciones del tiempo durante el viernes y el sábado.