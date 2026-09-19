La depresión tropical número seis de esta temporada de huracanes se formó este sábado muy lejos de Puerto Rico.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) indicó en su más reciente informe que el sistema tiene vientos de 35 millas por hora y se mueve hacia el norte a dos millas por hora.

La depresión tropical número seis está muy alejada de Puerto Rico. ( Captura )

La depresión se encuentra lejos, al noreste de la zona del Caribe, en medio del océano Atlántico.

La agencia federal precisa que está a 525 millas al suroeste de las islas Azores, de Portugal.

No se espera que esta depresión tropical afecte a ninguna zona terrestre.

“Se espera que este sistema se desplace generalmente hacia el noreste durante las próximas 24 a 36 horas, antes de girar hacia el suroeste en un par de días”, se precisó en el informe.