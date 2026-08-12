El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó este miércoles sobre la formación de la tormenta tropical Cristobal en el Atlántico, luego de que el sistema fuera identificado previamente como AL93.

Según el aviso especial del NHC, Cristobal se localiza bien al oeste-suroeste de las Azores, en aguas abiertas del Atlántico.

El organismo meteorológico indicó que comenzará a emitir los boletines oficiales sobre la tormenta tropical a partir de las 11:00 a.m.

La formación de Cristobal ocurre mientras el NHC mantiene vigilancia sobre varias zonas de perturbación en el Atlántico. En las últimas horas, meteorólogos habían señalado que AL93 tenía posibilidades de desarrollarse, aunque se esperaba que su evolución fuera limitada debido a las condiciones ambientales y a su desplazamiento hacia aguas menos favorables.