MIAMI — La tormenta tropical Polo se formó el domingo por la noche frente a las costas del suroeste de México.

Polo tenía vientos máximos sostenidos de alrededor de 40 mph (65 km/h) y se preveía que se intensificara rápidamente en los próximos días, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

Se preveía que Polo se convirtiera en un huracán de gran intensidad a mediados de la semana.

El Polo se desplazaba hacia el este-noreste a una velocidad de unas 5 mph (7 km/h). Se preveía que el martes girara hacia el este y que el miércoles realizara un giro brusco hacia el norte y el noroeste.

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Se esperan fuertes lluvias en los estados mexicanos de Michoacán, Colima y Jalisco hasta el jueves.

Polo se encontraba a unas 270 millas (435 kilómetros) al sur de Manzanillo (México) y a 270 millas (435 kilómetros) al suroeste de Zihuatanejo (México).

El domingo también se formó una tormenta tropical en el norte del océano Atlántico y otra en el Pacífico, pero ambas se encontraban lejos de tierra firme.

La tormenta tropical Fay tenía vientos máximos sostenidos de 70 mph (110 km/h) y su centro se encontraba a unas 385 millas (620 kilómetros) al suroeste de las Azores. Estaba a punto de alcanzar la intensidad de un huracán, pero se preveía que se debilitara.

La tormenta tropical Odalys se encontraba muy al suroeste de México, a unas 1.350 millas (2.170 kilómetros) al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.