La primera de las dos ondas que eran vigiladas por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) en su paso por el océano Atlántico, canceló todas las probabilidades de desarrollo ciclónico una vez entró a la zona del mar Caribe y mientras sigue su paso muy lejos al sur de Puerto Rico.

Mientras tanto, la segunda de las ondas tropicales continúa en el océano Atlántico. Sin embargo, disminuyó su potencial ciclónico a un 10% en las próximas 48 horas, así como para los próximos siete días.

Los detalles surgen del informe emitido por la agencia federal a las 8:00 a.m. de este sábado.

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Sobre la primera onda, a la que se identificó como Invest 92L, se detalló que se encuentra al sureste del mar Caribe. Para que tenga una idea, se ubica más cerca de Venezuela que de Puerto Rico.

Pese a la distancia, el Servicio Nacional de Meterología en San Juan expuso que “el Invest 92L se desplazará a través del Caribe desde esta noche hasta el domingo por la mañana, aumentando el potencial de lluvias y tronadas en toda la zona”.

Esta mañana, el radar mostraba algunos aguaceros leves sobre la zona de Caguas, afectada por sequía extrema, así como pueblos montañosos, como Naranjito y Comerío.

No obstante, Meteorología advirtió que el mayor efecto de la onda serán los riesgos marinos, principalmente “fuertes vientos sobre las aguas regionales”.

Entretanto, el NHC comentó que la onda “está produciendo ráfagas de viento y un área de lluvias y tormentas desorganizadas. No se espera el desarrollo de este sistema debido a fuertes vientos de niveles altos y aire seco. Hoy todavía es posible que se produzcan ráfagas de viento y áreas de lluvia intensa en porciones de las Antillas Menores”.

En cuanto a la segunda onda, conocida como la Invest 94L, se informó que se encuentra “sobre el Atlántico tropical central, a medio camino entre las Islas de Cabo Verde y las Antillas Menores. Continúa produciendo aguaceros y tormentas desorganizadas. Es posible que se desarrolle un poco más de este sistema durante el siguiente día o dos, antes de que el sistema se encuentre con fuertes vientos de niveles altos al este de las Antillas Menores”.

Este sistema se encuentra muy alejado de la Isla, por lo que no se ha precisado si tendría algún impacto.