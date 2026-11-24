Aunque se espera una reducción gradual en la actividad de aguaceros y tronadas durante los próximos días, las condiciones del tiempo continuarán favoreciendo episodios de lluvia en varias regiones de Puerto Rico, mientras persiste el riesgo de inundaciones debido a la saturación de los suelos.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), durante la tarde de este martes se desarrollarán aguaceros y tronadas principalmente en el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico. También se esperan bandas de lluvia que podrían afectar sectores del área metropolitana de San Juan, el sureste de la isla y zonas al oeste de Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes estadounidenses.

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Las tormentas más intensas podrían producir descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento fuertes.

El SNM indicó que las condiciones comenzarán a tornarse ligeramente más secas y estables a medida que disminuya la humedad sobre la región. Esto provocará que los aguaceros de la tarde sean menos numerosos en comparación con los días anteriores.

No obstante, los vientos del este y este-sureste continuarán transportando humedad hacia la isla y favoreciendo el desarrollo de lluvias durante las tardes, especialmente en el interior, oeste y noroeste.

También podrían registrarse aguaceros pasajeros durante la noche y las primeras horas de la mañana en el este y sureste de Puerto Rico, así como en las Islas Vírgenes estadounidenses.

Persistirá el riesgo de inundaciones

A pesar de la disminución prevista en la actividad de lluvia, el SNM advirtió que las preocupaciones relacionadas con inundaciones se mantendrán elevadas hasta el miércoles.

Esto responde a que los terrenos permanecen saturados y los niveles de los ríos se encuentran por encima de sus valores normales, luego de las fuertes precipitaciones registradas recientemente.

Por esa razón, incluso cantidades moderadas de lluvia podrían provocar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, aumentos rápidos en los niveles de los ríos y deslizamientos de terreno.

Además, no se descartan inundaciones repentinas aisladas, principalmente en áreas que ya han recibido acumulaciones significativas de lluvia.

El SNM mantendrá un riesgo de inundaciones de nivel 2 en una escala de 4 durante cada uno de los próximos días, con especial atención a las zonas donde los terrenos continúan saturados.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a las condiciones del tiempo, particularmente en comunidades propensas a inundaciones y deslizamientos, aunque los aguaceros sean menos frecuentes.