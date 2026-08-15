Fuertes ventoleras se registran este sábado sobre la Isla.

Según el Servicio Nacional de Meteorología, la ráfaga con mayor potencia registrada fue de 38 millas por hora y se registró en la zona de Aguadilla.

La información está contenida en un informe que Meteorología publicó al mediodía de este sábado en sus redes sociales.

[Aug 15 - 11 AM AST] 🌬️🍃 Ráfagas de viento máximas registradas hasta el momento hoy en varias estaciones de las islas.



🌬️🍃 Highest wind gusts registered so far today at various stations across the islands. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/czcwekol0n — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 15, 2026

“Ráfagas de viento máximas registradas hasta el momento hoy en varias estaciones de las islas”, se indicó, al presentarse el mapa con la información recopilada.

Otras ráfagas registradas fueron de 32 millas por hora en Carolina, 31 millas en Ceiba y en Culebras, 30 millas en Camuy, 28 millas en Vega Baja y 25 millas en Ponce.

Según el informe de las condiciones del tiempo, la brisa se debe a “un sistema de alta presión intenso situado al norte”.

Se establece que esta alta presión “generará un flujo del este con brisa o vientos localmente fuertes e impulsará aire más seco hacia la región”.