El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que Puerto Rico experimentará un aumento en la actividad de aguaceros y tormentas eléctricas hasta el miércoles debido a la combinación de un sistema de baja presión en los niveles altos de la atmósfera al norte de la región y una vaguada inducida en superficie.

Según la agencia, este patrón atmosférico arrastrará una masa de humedad tropical profunda sobre el noreste del Caribe, creando un ambiente favorable para el desarrollo de lluvia intensa.

El SNM explicó que la divergencia en los niveles altos de la atmósfera, junto con el intenso calentamiento diurno y la convergencia de la brisa marina, favorecerán el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas durante las tardes, principalmente sobre el interior y el oeste de Puerto Rico.

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Durante este martes, los vientos soplarán del noreste, por lo que la mayor actividad de lluvia se concentrará sobre el oeste y suroeste de la Isla. Para el miércoles, se espera que los vientos cambien desde el sureste tras el paso de la vaguada, desplazando el mayor potencial de lluvia hacia el noroeste de Puerto Rico.

Mientras tanto, las Islas Vírgenes estadounidenses y el este de Puerto Rico recibirán períodos de aguaceros, especialmente durante la mañana, con la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas sobre las aguas costeras.

El organismo advirtió que los aguaceros más intensos podrían provocar acumulación de agua en las carreteras y zonas de drenaje deficiente, además de inundaciones urbanas localizadas.

Llegará una densa nube de polvo del Sahara

El panorama cambiará a partir de la tarde del miércoles y durante el jueves, cuando una densa capa de aire del Sahara se desplace sobre el noreste del Caribe.

De acuerdo con el SNM, esta masa de aire seco reducirá considerablemente la humedad disponible lo que limitará significativamente el desarrollo de aguaceros y tormentas.

Además de disminuir las lluvias, el polvo del Sahara provocará cielos brumosos, una reducción en la calidad del aire y condiciones atmosféricas más estables. Como resultado, para el jueves solo se esperan aguaceros aislados y de corta duración durante la tarde sobre sectores del oeste de Puerto Rico.

Calor peligroso podría generar advertencias

El SNM también alertó que el aire más cálido en niveles bajos de la atmósfera, combinado con vientos más débiles y una humedad elevada, favorecerá índices de calor entre los 106 y 112 grados Fahrenheit, especialmente en las zonas costeras y de menor elevación.

Las condiciones más calurosas se esperan durante el miércoles, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología indicó que podría emitir avisos de calor o advertencias por calor extremo para sectores de Puerto Rico, si las condiciones continúan desarrollándose según lo previsto.