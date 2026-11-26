El calor y las condiciones marítimas peligrosas serán los principales factores a tener en cuenta durante el Día de Acción de Gracias en Puerto Rico, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Se espera una tendencia a condiciones más secas para este jueves y las temperaturas continuarán elevadas, con máximas que podrían alcanzar entre los altos 80 y los bajos 90 grados Fahrenheit.

El SNM exhortó a residentes y visitantes a mantenerse hidratados y buscar lugares con sombra, especialmente durante las horas de mayor exposición al calor.

En cuanto a lluvia, no se descartan algunos aguaceros pasajeros durante la mañana de este jueves, principalmente en las zonas del este de las islas. Sin embargo, el patrón atmosférico favorecerá condiciones relativamente estables durante buena parte del día.

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La humedad aumentará gradualmente desde el viernes hasta el sábado, lo que podría provocar aguaceros durante las mañanas en las Islas Vírgenes estadounidenses y el este de Puerto Rico. En horas de la tarde, la actividad de lluvia podría intensificarse localmente sobre el interior y oeste de la isla.

A pesar del aumento en la humedad, la presencia de una zona de alta presión y temperaturas cálidas en los niveles superiores de la atmósfera limitará el desarrollo de tormentas eléctricas fuertes o generalizadas.

Marejada aumentará el peligro en las playas

Las condiciones marítimas también requieren precaución durante el feriado. El SNM advirtió que el oleaje del noreste continuará propagándose sobre las aguas del Atlántico y los pasajes locales, mientras que los vientos del este contribuirán a mantener el mar picado.

Las boyas cercanas a la costa reportaron olas de entre dos y cuatro pies, mientras que la boya oceánica 41043 registró oleaje cercano a los cuatro pies, con períodos de entre ocho y 10 segundos.

Aunque se espera que esta marejada disminuya gradualmente durante el jueves, el riesgo de corrientes marinas continuará siendo un factor importante para quienes visiten las playas.

El pronóstico advierte que estas corrientes pueden ser potencialmente mortales, particularmente en las costas expuestas del norte y este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El SNM recomendó prestar atención a las instrucciones de los salvavidas, los letreros y el sistema de banderas de advertencia. También exhortó a los bañistas a permanecer en playas vigiladas y verificar las condiciones antes de entrar al agua.

Aunque el riesgo de corrientes podría disminuir de alto a moderado a medida que pierda fuerza el oleaje, todavía podrían formarse corrientes peligrosas en la zona de rompiente.

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Vuelve a deteriorarse el mar

Las condiciones marítimas podrían empeorar nuevamente hacia finales de la semana, cuando se espera el fortalecimiento de los vientos del este y la llegada de otra marejada débil del noreste.

Esta combinación podría generar un oleaje más agitado en las aguas regionales y los pasajes locales. El SNM no descarta que el riesgo alto de corrientes marinas peligrosas vuelva a establecerse durante el fin de semana.

Además, se anticipa un incremento en la frecuencia de aguaceros y tronadas sobre las aguas regionales durante los próximos días. Estas condiciones podrían generar ráfagas de viento y actividad eléctrica, creando situaciones peligrosas para las embarcaciones pequeñas.

Por otro lado, las mareas estarán más altas de lo normal hasta el final de la semana laboral, lo que aumentará la posibilidad de inundaciones en sectores costeros bajos y vulnerables, especialmente durante los períodos de marea alta.

El SNM exhortó a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las actualizaciones del pronóstico marítimo y las condiciones de las playas durante el feriado y el resto del fin de semana.