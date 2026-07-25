El tiempo en Puerto Rico comenzará a tornarse más inestable durante el fin de semana, con la llegada de una onda tropical más vigorosa que aumentará la humedad y las probabilidades de aguaceros y tronadas desde el domingo, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Para este sábado, se espera que continúen los vientos del este y que disminuya la presencia del polvo del Sahara, mientras una vaguada en niveles altos de la atmósfera mantiene cierta inestabilidad que podría generar aguaceros aislados, principalmente durante la tarde.

El SNM destacó que el domingo será un día de transición hacia condiciones más activas y lluviosas, debido a la llegada de una onda tropical con mayor contenido de humedad.

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“Un aumento significativo en la humedad se pronostica debido al acercamiento de una onda tropical más vigorosa”, explicó la agencia meteorológica.

Además, una vaguada en los niveles altos de la atmósfera se moverá hacia el Caribe occidental, creando condiciones favorables para mayor inestabilidad, desarrollo de aguaceros y tronadas.

Estas condiciones podrían provocar lluvias más generalizadas, con un riesgo de inundaciones de limitado a elevado, especialmente en sectores del oeste de Puerto Rico, donde podrían registrarse acumulaciones mayores de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico a largo plazo del SNM, el patrón húmedo continuará durante el inicio de la próxima semana, con el lunes como el día con mejores condiciones para el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas.

La agencia explicó que los valores de humedad atmosférica podrían superar las 2 pulgadas, niveles por encima de lo normal para esta época del año, mientras la combinación de la onda tropical y la vaguada en altura aumentará la inestabilidad.

Además, los vientos más débiles podrían provocar que los aguaceros se muevan lentamente, aumentando la posibilidad de acumulaciones significativas de lluvia.

El SNM mantiene una amenaza elevada de inundaciones para el interior y oeste de Puerto Rico, con posibles impactos en áreas urbanas, carreteras, quebradas pequeñas y zonas de drenaje.

Mientras tanto, las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse atentos a los próximos boletines meteorológicos, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente durante el fin de semana.