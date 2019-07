Alertan sobre fuertes réplicas tras terremoto de magnitud 7.1 en California Por The Associated Press 07/06/2019 |08:36 a.m.

El temblor se produjo a las 8:19 p.m. hora local en la misma zona donde se produjo el terremoto anterior. (EEF / EPA / Etienne Laurent)

La sacudida se sintió hasta Sacramento en el norte, Las Vegas en el este y México en el sur.

Los Ángeles. Un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el sur de California abrió grietas en edificios, inició incendios, dañó caminos y provocó heridas leves a varias personas. Los sismólogos advirtieron que podría haber fuertes réplicas durante los próximos días, incluso semanas. El temblor del viernes por la noche -precedido por uno de magnitud 6.4 en el desierto de Mojave el jueves- fue el más potente en el sur de California en los últimos 20 años y tuvo varias réplicas, algunas de las cuales superaron la magnitud 5. Contenido relacionado Terremoto de 7.1 de magnitud vuelve a estremecer a California Existe una probabilidad de uno en 10 de un nuevo sismo de magnitud 7 la próxima semana, dijo la sismóloga Lucy Jones, del California Institute of Technology. La probabilidad de un temblor de magnitud 5 “es una certeza inminente”, añadió. Podría haber réplicas del nuevo sismo principal durante años, dijo Jones. Sin embargo, el temblor difícilmente afectará líneas de falla fuera de la zona, dijo, y destacó que la gigantesca falla de San Andreas es muy distante. El temblor, que se produjo a las 8:19 p.m. hora local (03:00 GMT), tuvo su centro a 18 kilómetros (11 millas) de Ridgecrest, la misma zona donde se produjo el temblor anterior. Existe una probabilidad de uno en 10 de un nuevo sismo de magnitud 7 la próxima semana, dijo la sismóloga Lucy Jones, del California Institute of Technology. (Servicio Geológico de Estados Unidos) Se sintió hasta Sacramento en el norte, Las Vegas en el este y México en el sur. El gobernador Gavin Newsom activó el centro de operaciones de la Oficina de Servicios de Emergencia estatal “al máximo nivel” y dijo que pidió al presidente Donald Trump que emita una declaración de emergencia para que el estado pueda recibir ayuda federal. Ridgecrest y la zona circundante, que apenas se recuperaban del temblor anterior, recibieron la mayor cantidad de daños. Un apagón afectó a miles de personas, y se informó de edificios agrietados. daños por el terremoto de magnitud 7.1 en california 1/13 cor zoom Alimentos caídos en un Walmart en Yucca Yalley. (Chad Mayes vía AP) zoom Mercancía dispersa en el piso de una tienda en Albertson. (AP / Marcio José Sánchez) zoom Bombero examinando una casa que se quemó después del terremoto en Ridgecrest. (AP / Marcio José Sánchez) zoom Artículos dispersos alrededor de una cocina, en una residencia en Ridgecrest. (AP / Marcio José Sánchez) zoom La familia Hope pasó la noche afuera por el miedo de dormir adentro, en Ridgecrest. (AP / Marcio José Sánchez) zoom Mercancía dispersa en el piso de una tienda en Albertson. (AP / Marcio José Sánchez) zoom Mercancía dispersa en el piso de una tienda en Albertson. (AP / Marcio José Sánchez) zoom Un incendio se desató detrás del restaurante Casa Corona después del terremoto en Ridgecrest. (Jessica Weston / The Daily Independent vía AP) zoom Fuego detrás del restaurante Casa Corona. (Jessica Weston / The Daily Independent vía AP) zoom Fuego detrás del restaurante Casa Corona. (Jessica Weston / The Daily Independent vía AP) zoom Fuego detrás del restaurante Casa Corona. (Jessica Weston / The Daily Independent vía AP) zoom Paneles colgando del techo en una tienda Big Lots en Ridgecrest. (EEF / EPA / Etienne Laurent) zoom Paneles colgando del techo en una tienda Big Lots en Ridgecrest. (EEF / EPA / Etienne Laurent) “Hay reportes significativos de incendios en estructuras, debido principalmente a filtraciones de gas en toda la ciudad”, y al amanecer podrían aparecer daños aún mayores, dijo Mark Ghilarducci, director de la Oficina de Servicios de Emergencia. En cuanto a víctimas, solo se registraron heridas menores, dijo el jefe de policía Jed McLaughlin.