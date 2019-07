Apagón deja a oscuras Broadway y Times Square Por The Associated Press 07/14/2019 |08:49 a.m.

Casi todos los musicales y obras cancelaron sus presentaciones del sábado por la noche, aunque algunos miembros de los repartos ofrecieron actuaciones improvisadas en la calle. (Archivo)

La electricidad se restauró en viviendas y empresas del centro de Manhattan y el Upper West Side en torno a la medianoche, según un comunicado de la compañía.

En el aniversario de un apagón en 1977 que dejó sin electricidad a la mayor parte de la Ciudad de Nueva York, un enorme corte de electricidad en una cálida noche de sábado en Manhattan hizo que los espectáculos de Broadway bajaran el telón antes de lo previsto y llenó las calles de gente que empleaba sus celulares como linterna en medio de una cacofonía de bocinas y sirenas del tráfico atascado. El caos era similar bajo tierra, en un corte de electricidad que afectó a 73,000 clientes durante más de tres horas y paralizó el metro. Un problema en una subestación provocó el fallo en torno a las 18:47, según el director general de Con Edison. El corte afectó a 73,000 clientes durante más de tres horas en un tramo de 30 cuadras, desde Times Square hasta la calle 72 y Broadway, llegando hasta el Rockefeller Center. La electricidad se restauró en viviendas y empresas del centro de Manhattan y el Upper West Side en torno a la medianoche, según un comunicado de la compañía. La causa exacta del apagón no se conocerá hasta completar la investigación, añadió McAvoy. El fallo afectó a todo el metro y obligó a cerrar cuatro estaciones de Manhattan al público. Pero los operadores pudieron cambiar de forma manual las señales y lleva al menos un vagón a las estaciones para que los pasajeros pudieran desembarcar, señaló Maxwell Young, portavoz de la Autoridad Metropolitana de Transportes. La temperatura rondaba los 27 grados Celsius (poco más de 80 grados Fahrenheit) al ponerse el sol poco antes de las 20:30, en un regalo para los que habían salido a la calle para presenciar uno de los atardeceres conocidos como “Manhattanhenge”, en los que se ve al sol ponerse entre los edificios. Aunque cálida, la temperatura no alcanzó las altas cifras que puede sufrir Manhattan en julio, y que ponen presión sobre la red eléctrica de la ciudad. Aunque no se registraron heridos, “el mero hecho de que ocurriera es inaceptable”, dijo en un comunicado el gobernador del estado, Andrew Cuomo. El Departamento de Servicios Públicos investigará el incidente, señaló. “No se puede tener un apagón de esta magnitud en esta ciudad”, dijo Cuomo. “Es demasiado peligroso, el potencial de caos y riesgo de seguridad pública es demasiado alto, no podemos tener un sistema que hace eso, al final es así de sencillo”. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, estaba haciendo campaña para las primarias demócratas en Iowa cuando se produjo el apagón. De Blasio acortó su agenda y emprendió el regreso a la ciudad, según tuiteó poco antes de las 22:00 su secretario de prensa, Freddi Goldstein. El alcalde felicitó a los neoyorquinos por gestionar el corte de luz con entereza. Durante horas, los porteros a lo largo del oeste de Central Park esperaban con linternas en los oscuros portales de lujosos edificios de apartamentos, guiando a los vecinos para que subieran por las escaleras hasta sus viviendas. La policía desplegó agentes para dirigir el tráfico en los cruces, y en el barrio conocido como Hell’s Kitchen, los vecinos se encargaron directamente de gestionar el tráfico cuando los semáforos se apagaron. En la zona de teatros, los carteles se apagaron justo antes de las sesiones vespertinas. Casi todos los musicales y obras cancelaron sus presentaciones del sábado por la noche, aunque algunos miembros de los repartos ofrecieron actuaciones improvisadas en la calle. El concierto de Jennifer Lopez en el Madison Square Garden terminó antes de tiempo a mitad de su cuarta canción, aunque los responsables de la Penn Station situada debajo utilizaron generadores de emergencia para mantener las luces encendidas. El Madison Square Garden, el Carnegie Hall y el Lincoln Center for the Performing Acts fueron evacuados. Lopez tuiteó más tarde que se repetiría el recital de su gira “It’s My Party” el lunes por la noche en el mismo lugar.