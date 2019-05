Auto de Tesla en piloto automático provocó choque mortal en Florida Por The Associated Press 05/17/2019 |09:31 a.m.

El perjudicado iba en un vehículo Model 3 de Tesla. (EFE / Mike Nelson)

Un informe del incidente señaló que el conductor aplicó el modo unos 10 segundos antes impactar un camión.

Detroit. Un vehículo de Tesla involucrado en un mortal choque con un camión en Florida iba en piloto automático, determinó una investigación federal. El Model 3 quedó por debajo del camión y su conductor murió en el accidente ocurrido el 1 de marzo. Fue un suceso asombrosamente similar a otro ocurrido en la otra costa de Florida en el 2016 en que también el carro iba con conducción automática. En ambos casos ni el conductor ni el sistema Autopilot frenaron frente al camión, y en ambos casos los vehículos perdieron el techo. El suceso en Delray Beach, que está siendo investigado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) y por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), suscita dudas sobre la eficacia del piloto automático, que emplea cámaras, radares y computadoras para detectar objetos cercanos y eludirlos. El sistema además permite al vehículo mantenerse en su carril, cambiar de carril y maniobrar plataformas entre carreteras. Tesla insiste en que el sistema fue creado meramente para asistir al conductor, quien debe estar alerta en todo momento y listo para intervenir. En un informe preliminar sobre el suceso del 1 de marzo, la NTSB manifestó que los vídeos y datos del vehículo muestran que el conductor aplicó el piloto automático unos 10 segundos antes del impacto. En los ocho segundos previos al accidente, no se detectaron las manos del conductor sobre el volante, según la NTSB. Ni los vídeos ni los datos electrónicos muestran que haya habido intento alguno de frenar al vehículo al aproximarse el camión, dice el reporte. El Model 3 iba a 109 kilómetros por hora (68 millas por hora) cuando chocó con el camión en la Autopista 441 donde el límite de velocidad era de 89 kilómetros por hora (55 millas por hora), dice el documento. El conductor Jeremy Beren Banner, de 50 años, perdió la vida. El jueves, Tesla emitió un comunicado diciendo que Banner no usó el piloto automático en ningún otro momento en ese viaje. Los datos muestran que retiró sus manos del volante inmediatamente después de activar el Autopilot, dice el comunicado.