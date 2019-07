Bernie Sanders pide la renuncia de Rosselló

El senador independiente por Vermont y precandidato presidencial de Estados Unidos, Bernie Sanders, se unió esta noche al pedido de renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

“Estoy con el pueblo de Puerto Rico en su lucha contra la corrupción y me uno a ellos para pedir la renuncia inmediata del Gobernador Rosselló”, escribió en su cuenta de Twitter.

Con estas expresiones, se une a las posturas asumidas por sus compañeros congresistas: Elizabeth Warren, Rick Scott y Alexandria Ocasio.

Puerto Rico deserves a governor who is accountable, transparent, and capable of leading the island to recovery after Hurricane Maria, which was almost two years ago. The federal government must provide full support in this effort.