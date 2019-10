Bernie Sanders sufrió un ataque al corazón y es dado de alta del hospital Por The Associated Press 10/04/2019 |10:11 p.m.

LAS VEGAS. El pre candidato presidencial demócrata Bernie Sanders sufrió un ataque cardíaco, confirmó hoy su campaña cuando el senador de Vermont fue dado de alta de un hospital de Nevada.

El hombre de 78 años estuvo en un evento de campaña el martes cuando experimentó molestias en el pecho y fue llevado a un hospital donde le diagnosticaron un ataque cardíaco. El senador fue transferido al Centro Médico del Hospital Desert Springs, donde los médicos insertaron dos stents para abrir una arteria bloqueada en su corazón, según un comunicado de los médicos de Las Vegas.

Los doctores Arturo Marchand, Jr. y Arjun Gururaj dijeron que el resto de sus arterias se encontraban normales.

Una arteria bloqueada puede causar un ataque cardíaco, lo que significa que un área del corazón está sufriendo y en peligro de daño porque no recibe suficiente sangre u oxígeno. Un procedimiento de apertura de arterias como el que tuvo Sanders, y la colocación de stents, que son pequeñas mallas para mantener la arteria abierta, restaura el flujo sanguíneo y ayuda a prevenir problemas futuros.

Las declaraciones de Sanders y sus médicos no indican si su corazón sufrió algún daño permanente. Cuanto antes se restablezca el flujo sanguíneo, mayores serán las posibilidades de supervivencia sin daños, razón por la cual los expertos cardíacos instan a cualquiera que piense que podría estar teniendo un ataque cardíaco a llamar al 9-1-1.

Los médicos dijeron que el resto de su estadía antes de ser dado de alta el viernes fue "sin incidentes con un buen progreso esperado".

La campaña también emitió un comunicado de Sanders donde agradeció a los médicos, enfermeras y al personal del hospital.

"Después de dos días y medio en el hospital, me siento genial, y después de tomarme un breve descanso, espero volver a trabajar", dijo.

Poco después, publicó un video en Twitter que lo muestra parado en un parque de Las Vegas con su esposa.

"Acabo de salir del hospital hace unas horas y me siento mucho mejor", dijo Sanders. "Nos vemos pronto en la campaña".

Él y su esposa agradecieron a la gente por sus cálidos deseos.

Se esperaba que regresara a Vermont.

"No debería haber una reacción exagerada a esto", dijo el doctor Steve Nissen, un experto en enfermedades cardíacas de la Clínica Cleveland que no ha tratado al propio Sanders. "Si él fuera mi paciente, podría pedirle que evite días de 16 horas por al menos un poco de tiempo. Pero no hay absolutamente ninguna razón para que no pueda volver a su actividad pronto".

Los pacientes de ataque cardíaco pueden ser estadísticamente más propensos a futuros ataques cardíacos, dijo Nissen, pero eso no significa que Sanders tendrá otro episodio o tendrá que reducir la velocidad durante más de unos pocos días o semanas.

"Lo que es más importante que su edad, es su condición antes del evento. Me parece un tipo increíblemente vigoroso y enérgico. A las personas así les va bien", dijo Nissen, y agregó que no cree que el estrés cause problemas cardíacos. "El culpable es un bloqueo en la arteria coronaria".

Esta es la segunda vez en dos meses que problemas de salud obligan a Sanders a cancelar los eventos de la campaña. En septiembre, se retiró de algunas apariciones en Carolina del Sur porque perdió la voz. Su campaña decía en ese momento que Sanders se sentía bien.

Como el candidato más viejo, Sanders a veces ha hecho referencia en broma a su edad en la campaña. Es uno de los tres septuagenarios que lideran la carrera llena de gente y ha generado preguntas dentro del partido sobre si los demócratas deben unirse a un líder más joven.

Los candidatos más jóvenes, como Pete Buttigieg, de 37 años y alcalde de South Bend, Indiana, han dicho que es hora de que una nueva generación lidere el Partido Demócrata y el país. El exsecretario de Vivienda de Obama, Julian Castro, pareció criticar la edad de 76 años del exvicepresidente Biden durante el debate de septiembre. "¿Estás olvidando lo que dijiste hace dos minutos?" preguntó el hombre de 45 años.

El expresidente Jimmy Carter, quien cumplió 95 años esta semana, dijo recientemente que esperaba que hubiera un "límite de edad" para la presidencia y dijo que no creía que pudiera cumplir con los deberes del trabajo con 80 años.

Los demócratas saben que, si nominan a uno de los candidatos de 70 años o más, les será difícil usar la edad del presidente Donald Trump, de 73 años, en su contra.

Sanders, Biden y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, de 70 años, se han comprometido a publicar registros médicos actualizados.