Congresista Raúl Grijalva pide la renuncia de Ricardo Rosselló

Ricardo Rosselló debe renunciar: fue el pedido que hizo hoy el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Raúl Grijalva, encargado de supervisar a Puerto Rico.

Las expresiones las hizo en una entrevista con el periódico The Washington Post, en la que reseñaban los seis arrestos que realizaron hoy los federales y que incluyen a la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, y a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud, Ángela “Angie” Ávila.

“Restaurar la rendición de cuentas es la clave para el futuro”, le dijo al medio.

Sus expresiones causaron desconcierto y confusión, por lo que el perfil de Twitter del Comité federal reiteró el pedido.

“@RepRaulGrijalva está pidiendo al gobernador Rosselló, de Puerto Rico, que renuncie debido a múltiples arrestos en una investigación de corrupción. La historia de @washingtonpost es precisa, a pesar de cierta confusión”, publicaron.

CHair @RepRaulGrijalva is calling for Gov. Rossello of Puerto Rico to step down given multiple arrests in a corruption probe. The @washingtonpost story is accurate, despite some confusion. https://t.co/sVAwGRGlvs