Departamento de Salud federal declara a Puerto Rico en estado de emergencia

Una emergencia de salud pública debido a los terremotos fue declarada en Puerto Rico por el secretario del Departamento de Salud de Estados Unidos, Alex Azar.

Los sismos en la zona sur del País se vienen sintiendo desde el paso 28 de diciembre. Ayer, un movimiento telúrico de 6.4 a las 4:24 de la madrugada provocó graves daños en cientos de estructuras y un apagón a nivel general.

“Hoy declaramos una emergencia de salud pública en Puerto Rico después de los terremotos. Esto ayudará a asegurar que aquellos en #PuertoRico que dependen de Medicare y Medicaid tengan acceso a la atención que necesitan”, escribió el titular de la agencia en su cuenta de Twitter.

