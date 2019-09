Dorian aumenta sus vientos a 185 millas por hora

Miami. El "catastrófico" huracán Dorian se ha fortalecido en las últimas horas hasta alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala Saffir Simpson.

El fenómeno encara este domingo el noreste de Bahamas, a donde llegará con vientos de 185 millas por hora y ráfagas de hasta más de 220 millas por hora, según una actualización de las 12:45 p.m. del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, con sede en Miami.

1245pm Update: Hurricane #Dorian has made landfall at Elbow Cay, Abacos. Maximum sustained winds have increased to 185 mph with gusts over 220 mph. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/VPCBBioZzW