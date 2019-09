Dorian se desplaza "peligrosamente" cerca de la costa este de Florida Por The Associated Press 09/04/2019 |08:05 a.m.

Proyección de la trayectoria de Dorian, según el boletín de las 8:00 a.m. (Centro Nacional de Huracanes)

El huracán posee vientos de 105 millas por hora.

Las condiciones de tormenta tropical continuaban hoy, miércoles, en algunos tramos de la costa noreste de Florida, mientras Dorian sigue su lenta aproximación hacia Estados Unidos. El letal huracán tiene su centro a unas 95 millas al este de Daytona Beach, Florida, a las 8:00 de la mañana, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos. Sus vientos sostenidos máximos son de 105 millas por hora, lo que lo convierte en un huracán de categoría 2. Imagen de satélite del huracán Dorian. (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) Dorian se mueve con rumbo norte-noroeste a ocho millas, casi paralelo a la costa atlántica de Florida. Contenido relacionado Bahamas comienza rescates tras catastrófico paso de Dorian Aunque se esperaba que el sistema pierda algo de fuerza en los próximos días, las previsiones apuntan a que continuará siendo un poderoso huracán. El centro meteorológico, con sede en Miami, dijo prever un giro hacia el norte para hoy por la noche, seguido de otro hacia el norte-noroeste el jueves por la mañana. El ojo de Dorian se moverá "peligrosamente" cerca de la costa este de Florida y la costa de Georgia durante esta noche, indicó el CNH. Se esperaba que el vórtice pasará cerca o sobre la costa de Carolina del Sur y Carolina del Norte durante la mañana del viernes.