Estados Unidos investiga denuncias de autos Tesla que se aceleran solos Por The Associated Press 01/18/2020 |09:11 a.m.

Las denuncias abarcan 500,000 vehículos Model 3, Model S y Model X de 2013 a 2019. (AP / Christophe Ena)

El gobierno ha recibido 127 quejas, que incluyen 110 choques y 52 personas lesionadas.

Detroit - El regulador automotriz estadounidense está investigando denuncias de que los vehículos eléctricos Tesla suelen acelerar bruscamente por su cuenta. Una persona no identificada pidió a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) que investigue el problema. Según un documento de la agencia, el gobierno ha recibido 127 denuncias que incluyen 110 choques y 52 personas lesionadas. Las denuncias abarcan 500,000 vehículos Model 3, Model S y Model X de 2013 a 2019. La oficina de investigaciones de la agencia evaluará el pedido y decidirá si inicia una indagación formal. Tesla no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones. La automotriz con sede en Palo Alto, California, es objeto de un número creciente de investigaciones federales. Contenido relacionado Tesla lanzará vehículos que hablarán con los peatones

Tesla lanzará vehículos que hablarán con los peatones Bochornosa presentación de nuevo carro "indestructible" de Tesla La NHTSA investiga tres choques en diciembre en los que participaron vehículos de Tesla y tres personas murieron. La unidad especial de investigación envió equipos a Gardena, California, y cerca de Terre Haute, Indiana, donde se produjeron dos accidentes fatales. También se investiga un choque en Connecticut. La NHTSA realizará una audiencia el 25 de febrero sobre otro choque fatal en Mountain View, California, con un Tesla que funcionaba con el sistema Autopilot, diseñado para mantener al auto en su carril y a una distancia segura de los demás vehículos. También puede cambiar de carril por su cuenta. Tesla dice que el sistema Autopilot está diseñado solamente para ayudar al conductor, quien debe permanecer atento y dispuesto a intervenir en todo momento. La empresa argumenta que los Tesla con Autopilot son más seguros que sin él sistema, pero advierte que éste no previene todos los accidentes. Fiasco total en la presentación del carro "indestructible" de Tesla Elon Musk quedó en ridículo durante la demostración pública del Cybertruck. Mira el momento. .