Impactante imagen de niña que consuela a su hermano de 4 años con cáncer Por Primerahora.com 09/11/2019 |04:55 p.m.

Beckett, un niño de cuatro años, al que se le notan las costillas y que ha perdido el pelo a causa del tratamiento contra el cáncer, se aguanta con sus dos manos del inodoro para vomitar. A su lado, su hermana Audrey, de cinco años, pasa la mano por su espalda, en un intento de consuelo, de ánimo, de apoyo.

Esta es la poderosa imagen que se ha viralizado en Internet que muestra el doloroso proceso que vive toda una familia en la que uno de sus integrantes más pequeños fue diagnosticado en abril de 2018 con leucemia linfoblástica aguda, un cáncer que comienza en la médula ósea.

La foto en blanco y negro fue publicada en Facebook por su madre, Kaitlin Burge. La familia es residente de Princeton, Texas.

A continuación, el poderoso mensaje:

“Una cosa que no le dicen sobre el cáncer infantil es que afecta a toda la familia. Siempre escuchas sobre las luchas financieras y médicas, pero ¿con qué frecuencia escuchas sobre las luchas que enfrentan las familias con otros niños? Para algunos, esto puede ser difícil de ver y leer. Mis dos hijos, con 15 meses de diferencia, pasaron de jugar juntos en la escuela y en casa para sentarse juntos en una habitación fría de un hospital. Mi hija, de 4 años entonces, vio a su hermano ir de una ambulancia a la ICU. Observó a una docena de doctores arrojarle una máscara sobre la cara, pincharlo y pincharlo con agujas, bombear una docena de medicamentos a través de su cuerpo, todo mientras permanecía allí, impotente. Ella no estaba segura de lo que estaba pasando. Todo lo que sabía era que algo andaba mal con su hermano, su mejor amigo.

Poco más de un mes después de ser dado de alta del hospital, ella lo vio luchar para caminar y jugar. El hermano pequeño vivo, enérgico y extrovertido que una vez conoció, ahora era un niño tranquilo, enfermo y con mucho sueño. Nunca quiso jugar. Ella no entendía cómo podía caminar antes de esto, pero ahora ni siquiera puede permanecer de pie sin ayuda. Ella no entendía las diferentes terapias a las que tenía que asistir para recuperar su fuerza. Para ella, era algo especial que tenía que hacer que ella no. ¿Por qué ya no podían ir a su parque de trampolines favorito? ¿Por qué no pudieron ir a los chorritos [parque acuático] a las que fueron anteriormente? ¿Por qué no tuvo que volver a la escuela, pero ella sí?

¿Por qué llevamos a su hermana con nosotros y por qué vio todo esto a una edad temprana? Los niños necesitan apoyo y unión, y no deben mantenerse a una distancia de la persona que está enferma. Lo más importante es demostrar que se cuidan independientemente de la situación. Ella pasó una buena cantidad de tiempo a su lado en el baño, mientras él se enfermaba. Ella se quedó junto a él. Ella lo apoyó y lo cuidó, independientemente de la situación. Hasta el día de hoy, están más cerca. Ella siempre cuida de él.

Vómitos entre sesiones de juego. Despertarse para vomitar. De pie al lado de sus hermanos y frotando su espalda mientras se enferma. Pasando de 30 libras a 20 libras. Este es el cáncer infantil. Tómelo o déjelo”, lee la publicación.

El “post” ha sido compartido más de 36 mil veces y ha recibido más de 59 mil reacciones.