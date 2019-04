Joe Biden confirma su aspiración a la presidencia de Estados Unidos

WASHINGTON. Joe Biden entró formalmente en la carrera para las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

El que fuera vicepresidente con Barack Obama realizó el anuncio en un video publicado el jueves.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3