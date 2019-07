Marco Rubio asegura que con Rosselló como gobernador será difícil ayudar a Puerto Rico Por Primerahora.com 07/17/2019 |02:57 p.m.

Washington, D.C. Si Ricardo Rosselló sigue como gobernador, será “difícil” que –desde el Congreso– se logren fondos para ayudar a Puerto Rico, aseguró hoy el senador federal Marco Rubio.

“Le puedo decir con toda sinceridad que esta controversia está afectando la habilidad de poder ayudar a Puerto Rico y pienso que mientras el gobernador Rosselló esté en esa posición va ser muy difícil la tarea de abogar y ayudar a Puerto Rico”, aseguró el republicano.

Las expresiones fueron realizadas en un video que publicó hoy sobre los diversos llamados para que Rosselló renuncie tras acusaciones de corrupción en su gobierno y escandalosas conversaciones homofóbicas, clasistas, sexistas y de burla que tuvo con asesores cercanos en un chat de Telegram.

“Yo no voy a opinar sobre si el Gobernador Rosselló debe renunciar, eso no me corresponde a mí. Yo no soy votante en Puerto Rico. Pero si soy un oficial federal que le interesa mucho el futuro de Puerto Rico y los asuntos de Puerto Rico”, indicó.

Sin embargo, reiteró que, si se sigue aferrado a la silla, los millones de dólares que aún no han llegado al archipiélago borincano para la recuperación sería difícil abogar para que sí lleguen.

“Seguiremos haciendo todo lo posible, no creo que el pueblo de Puerto Rico debe sufrir por los errores de los políticos, pero sin duda la tarea es más difícil mientras que el sigue en el poder”, dijo.