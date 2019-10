Poderoso tornado causa graves daños en zona de Dallas

Cuadrillas de limpieza despejaban el lunes los escombros dejados por un potente tornado que arrasó el área de Dallas dañando viviendas y negocios y dejando a miles de personas sin electricidad, mientras que una persona falleció en Kansas por la caída de un árbol.

El tornado se formó cerca del Aeropuerto Love Field y se trasladó rumbo noreste a eso de las 9 de la noche del domingo, confirmó el meteorólogo del Servicio Nacional Meteorológico Jason Godwin.

La tormenta causó estragos también en Arkansas y Oklahoma al virar hacia el noreste la mañana del lunes. El aeropuerto Northwest Arkansas Regional en Highfill, a unos 250 kilómetros (155 millas) al noroeste de Little Rock, quedó sin electricidad. Los funcionarios allí dijeron que los vuelos están despegando pero que los chequeos de seguridad se están realizando manualmente.

Las autoridades emitieron avisos de tornado en el este de Arkansas cerca del río Mississippi a medida que la tormenta se desplazaba hacia el este. Partes de Alabama, Luisiana, Mississippi y Tennessee podrían sufrir densas tormentas el lunes, advirtió el Centro de Predicción de Tormentas en Norman, Oklahoma.

En Texas se informó de graves daños en el noroeste de Dallas y en Richardson. Casi 140,000 viviendas estaban sin electricidad a las 4 a.m. del lunes según el mapa en internet de la empresa Oncor. Añadió que el cableado en el este de Texas sufrió averías considerables.

Unos 65,000 de los establecimientos afectados por el corte eléctrico están en Dallas, informó la municipalidad que anunció la apertura de un albergue.

Las cuadrillas de rescate revisaron viviendas y negocios durante la noche pero se vieron obstaculizadas por “el limitado acceso y la falta de luz”, dijo Evans. Otras unidades serán despachadas a la zona después del amanecer.

