Sal pa' fuera en centro comercial de Florida no fue un tiroteo

Boca Ratón, Florida - Un globo pinchado fue la causa de reportes erróneos de disparos que causaron una evacuación y una masiva respuesta policial en un centro comercial en Florida, dijeron las autoridades este martes.

La policía de Boca Ratón dijo en una declaración que un vídeo de seguridad muestra a un conserje pichando el globo en el área de restaurantes del centro comercial Town Center el domingo luego que el globo se enredó con su carrito. Los investigadores dicen que los restos del globo fueron hallados en el sitio.

El vídeo muestra a la gente reaccionando de inmediato al ruido y escapando del centro comercial.

This is the video without the text please stay safe everyone!#bocaraton #towncenter #floridashooting pic.twitter.com/mj73YErUpW