Surge la depresión tropical 15 en la costa de África

Una nueva depresión tropical surgió en el Atlántico la tarde del lunes, según informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) en Miami.

Esta sería la décimo quinta que ocurre este año. El sistema tiene vientos de 35 mph y se espera que se fortalezca en las próximas horas. De alcanzar la categoría de tormenta tropical se llamaría Néstor.

En el pronóstico del primer boletín del CNH (a las 5:00 p.m.) se adelanta que pudiera llegar a tener vientos de 45 mph antes de disiparse en aproximadamente 72 horas.

El centro de la depresión está en la latitud 13.2, longitud 20.2. Esto es a 320 millas al sureste de las islas de Cabo Verde.

Este fenómeno rompió el récord del sistema tropical más al este en el Atlántico en formarse para un 14 de octubre, según el meteorólogo Philip Klotzbach.

Aunque la temporada de huracanes va del 1 de junio al 30 de noviembre, una vez pasa el mes de septiembre, los fenómenos tienden a formarse en el Caribe, Golfo de México o en el Atlántico norte.

Este año se han formado 13 tormentas tropicales de las cuales cinco han llegado a ser huracán y tres de estos, huracanes intensos.

La depresión tropical 15 se estaría moviendo al noroeste y estaría impactando directamente a las islas de Cabo Verde.

