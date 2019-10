Vídeo revela como entrenador desarmó estudiante solo con un abrazo Por Primerahora.com 10/20/2019 |09:42 a.m.

Solo bastó un abrazo.

Un entrenador de la escuela superior Park Rose, en Oregon logró quitarle un arma larga a un estudiante dentro del plantel escolar el pasado mes de mayo. Y lo logró solo con un abrazo.

Aunque el incidente ocurrió hace ya varios, volvió a ser noticia este fin de semana al publicarse en las redes sociales el vídeo de las cámaras de seguridad de la escuela que muestran al entrenador abrazando al estudiante en un pasillo de la institución.

El hombre, identificado como Keanon Lowe fue honrado luego por la policía por su hazaña, con la que se cree salvó la vida de muchos al poner en riesgo la propia.

El estudiante fue identificado en aquel momento como Angel Granados-Diaz, de 18 años.

Mira las imágenes aquí:

First you see the gunman with a shotgun hidden under his jacket walk by in the lower right of your screen, and then moments later kids flee. https://t.co/8jiwecCjg6 pic.twitter.com/ei0yOOCBJN — Dan Tilkin (@DanTilkinKOIN6) October 19, 2019

El mismo entrenador recurrió a las redes sociales luego del incidente para expresarse sobre lo ocurrido.

When I signed up to be a Security Guard, Football and Track & Field Coach for Parkrose High School, I did so to guide and coach young people whose shoes I had once been in. I had no idea, that I would one day have to put my life on the line like I did yesterday for my students. — Keanon Lowe (@KeanonLowe) May 18, 2019

I'm blessed to be alive and extremely happy that the students are safe. I'm not sure what's next, I haven't had the time to really think about it. But I am sure I want to be a part of the solution to school gun violence. Thank you @PortlandPolice for your help #ParkroseHighSchool — Keanon Lowe (@KeanonLowe) May 18, 2019

Luego fue honrado por su acción.