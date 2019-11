Violenta noche de Halloween al norte de California

Orinda, California - La policía en el norte de California investiga este viernes un “tiroteo múltiple” ocurrido en la noche de Halloween que dejó cuatro personas muertas.

Orinda homicide update - four fatalities, several injuries. More details coming.

La policía del condado Contra Costa tuiteó justo antes de la medianoche del jueves que está trabajando con el departamento de policía de Orinda en la investigación.

Orinda Police Department and Contra Costa County Office of the Sheriff are working a multiple shooting in Orinda. Investigation is active. Details coming later.