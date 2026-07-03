San Francisco. Más de 120 pasajeros y miembros de la tripulación de un barco de Princess Cruises que atracó en San Francisco el jueves se infectaron con un virus estomacal durante su travesía, informaron funcionarios de salud de Estados Unidos.

El Ruby Princess realizaba un viaje de ida y vuelta de 20 días desde San Francisco hacia Canadá y Alaska cuando 102 pasajeros y 23 tripulantes enfermaron de norovirus, indicaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

El norovirus es altamente contagioso y a menudo se propaga por los alimentos o en superficies, en particular en condiciones de hacinamiento. Para muchas personas es una enfermedad de corta duración, pero puede ser peligrosa para quienes tienen afecciones de salud subyacentes, los niños pequeños y las personas de 65 años o más.

PUBLICIDAD

Los síntomas incluyen la aparición repentina de vómitos, diarrea y dolor de estómago que pueden durar tres días, según los CDC.

Los funcionarios señalaron que el brote en el Ruby Princess, que zarpó el 12 de junio, fue reportado a los CDC el sábado, y añadieron que no todas las personas infectadas estuvieron enfermas al mismo tiempo ni cuando el barco llegó o salió del puerto.

En el viaje del Ruby Princess había 3,032 pasajeros y 1,144 miembros de la tripulación, informaron los CDC.

Princess Cruises afirmó en un comunicado que la tripulación del barco respondió con rapidez e implementó “protocolos de saneamiento reforzados en todo el barco”.

La empresa indicó que el barco será limpiado y desinfectado a fondo antes de partir en su próximo viaje más tarde el jueves.

En lo que va de año, se han reportado siete brotes de enfermedades en cruceros bajo la jurisdicción de los CDC, en su mayoría por norovirus, informaron funcionarios de salud.

La mayoría de los brotes de norovirus ocurren cuando personas que ya están infectadas transmiten el virus a otras de manera directa, como al compartir alimentos o utensilios. Los brotes también pueden propagarse a través de alimentos, agua o superficies contaminadas.

Lavarse las manos con frecuencia es clave para prevenir una infección por norovirus, especialmente después de usar el baño o antes de comer y beber. Lo mejor es usar agua y jabón, frotando y lavando durante al menos 20 segundos. El desinfectante de manos por sí solo no funciona bien contra el norovirus, señalaron los CDC.