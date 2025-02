MAYVILLE, N.Y. En 2022, Salman Rushdie estaba a punto de pronunciar una conferencia ante un público en directo en el oeste de Nueva York cuando un hombre corrió hacia él y clavó un cuchillo en la mano del autor cuando la levantó en defensa propia.

“Después hubo muchos golpes, en el cuello, en el pecho, en el ojo, en todas partes”, recordaba Rushdie en sus memorias. “Siento que mis piernas ceden y caigo”.

En las próximas semanas, se espera que Rushdie regrese al mismo condado de Nueva York para relatar la experiencia como uno de los primeros testigos en el juicio del hombre acusado de empuñar el cuchillo aquel día, Hadi Matar.

La selección del jurado comenzó el martes. Matar, de 27 años y natural de Fairview (Nueva Jersey), se ha declarado inocente de los cargos de intento de asesinato y agresión.

En otras circunstancias, el libro de Rushdie, que detalla su relato de aquel día y su recuperación, podría ofrecer pruebas importantes en el ataque del 12 de agosto de 2022, que dejó al escritor de 77 años ciego del ojo derecho y con la mano permanentemente dañada.

Pero “esto no es un suceso de callejón que ocurre sin testigos en un callejón oscuro”, dijo el fiscal de distrito del condado de Chautauqua, Jason Schmidt, tras una audiencia previa al juicio. “Esto es algo que fue grabado, fue presenciado en directo por miles de personas”.

A los miembros del jurado se les mostrará el vídeo del ataque, así como fotografías fijas y documentación, ha dicho Schmidt. Se espera que unos 15 testigos suban al estrado en el transcurso de un juicio que se prevé, dure varias semanas, dijo.

El abogado de Matar, Nathaniel Barone, no ha detallado cómo piensa defender a su cliente de los cargos. Barone ha respondido a los críticos que se preguntan por qué Matar no aceptó un acuerdo con la fiscalía.

“No se trata de eso. Se trata del debido proceso”, dijo Barone. “Se trata de recibir un juicio justo... Si alguien quiere ejercer esos derechos, tiene derecho a hacerlo”.

En otra acusación, las autoridades federales alegan que Matar estaba motivado por el respaldo de una organización terrorista a una fatwa, o edicto, que pedía la muerte de Rushdie. Los cargos federales de terrorismo transfronterizo, apoyo material a terroristas e intento de apoyo material a una organización terrorista se juzgarán por separado en el Tribunal de Distrito de Búfalo.

Rushdie pasó años escondido después de que el difunto líder iraní, el ayatolá Ruhollah Jomeini, emitiera la fatwa en 1989 tras la publicación de la novela “Los versos satánicos”, que algunos musulmanes consideran blasfema. En la acusación federal, las autoridades alegan que Matar creía que el edicto estaba respaldado por el grupo militante Hezbolá, con sede en Líbano, y refrendado en un discurso pronunciado en 2006 por el entonces líder del grupo, Hassan Nasrallah.

Pero es poco probable que los miembros del jurado del caso del condado de Chautauqua oigan hablar de la fatwa, según Schmidt. Ha dicho que no prevé que sea necesario demostrar el posible motivo de Matar para obtener una condena por los cargos estatales.

“Desde mi punto de vista, se trata de un suceso localizado. Es un ataque a puñaladas. Es bastante sencillo”, dijo Schmidt. “Realmente no veo la necesidad de entrar en pruebas de motivo, si son aplicables o no y en qué consisten. Me gustaría evitar todo eso”.

Barone, el abogado defensor, dijo que, a pesar de todo, los miembros del jurado deberían ser examinados para detectar cualquier prejuicio contra las personas de ascendencia de Oriente Próximo, dadas las discusiones sobre la fatwa durante anteriores procedimientos judiciales.

“Han hablado de que la razón por la que supuestamente se produjo este presunto crimen fue por este libro que involucra a musulmanes, todo eso. Así que es como si se hubiera abierto la puerta del granero”, dijo.

Matar nació en Estados Unidos, pero tiene doble nacionalidad libanesa, donde nacieron sus padres. Rushdie es natural de la India y vivió durante años en Londres. Se convirtió en ciudadano estadounidense en 2016.

Matar se encuentra en prisión sin fianza desde su detención tras ser sometido por curiosos que se abalanzaron sobre el escenario del anfiteatro. El moderador del acto, Henry Reese, cofundador de City of Asylum en Pittsburgh, también resultó herido.