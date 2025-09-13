Luego de que el FBI arrestara este jueves a Tyler Robinson como el principal sospechoso del asesinato al activista Charlie Kirk durante un evento en Utah, se conoció cuánto tiempo de cárcel y qué castigos que podría recibir el joven de 22 años.

De acuerdo al sitio oficial del tribunal estatal, después de que una persona es condenada por un delito, el juez considera muchos factores antes de imponer una pena. Entre las opciones que puede aplicar se encuentran la cantidad de años en prisión, la libertad supervisada, una multa, servicio comunitario, indemnización o una combinación de estas sanciones.

PUBLICIDAD

Sin embargo, uno de los factores que el magistrado considera al decidir qué penas imponer es el tipo de delito que se cometió. En este caso, al tratarse de uno de grado mayor, Robinson podría recibir cadena perpetua, cadena perpetua sin libertad condicional o incluso pena de muerte.

Asimismo, según pudo recoger el medio CNN, el gobernador Spencer Cox, dijo en conferencia de prensa este viernes que el joven permanece en la cárcel del condado de Utah y será acusado a principios de la próxima semana.

Donald Trump espera que el asesino de Charlie Kirk reciba la pena de muerte

El presidente de Estados Unidos fue contundente y al referirse al castigo para el asesino del activista Kirk pidió que lo sentencien a la pena de muerte. En diálogo con el programa Fox & Friends, el mandatario dijo: “Espero que sea encontrado culpable y espero que reciba la pena de muerte”.