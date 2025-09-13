Washington. El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes que sancionará a los integrantes de las fuerzas armadas que hayan hecho publicaciones negativas o burlas en redes sociales sobre el asesinato del activista y comentarista conservador Charlie Kirk.

La orden fue emitida por el secretario, Pete Hegseth, quien pidió identificar a cualquier miembro del Ejército que se haya “burlado” de la muerte de Kirk, según informaron funcionarios a diversos medios estadounidenses.

Se conoce que varios militares han sido relevados de sus puestos debido a sus opiniones sobre el caso Kirk, aunque se desconoce la cantidad, Hegseth habría pedido “castigar” estas acciones.

En redes sociales, muchos usuarios han exhibido cuentas de oficiales del Ejército que han opinado negativamente sobre lo sucedido al activista de 31 años el pasado miércoles cuando un disparo en el cuello le costó la vida en la Universidad de Utah Valley, en uno de los tradicionales eventos de discusión política que realizada para confrontar a jóvenes liberales en todo el país.

De acuerdo con un reporte de NBC, existen miembros de las fuerzas armadas que consideran extremo que se castigue a las personas por sus opiniones por una persona que no era parte de la cadena de mando o de la institución.

Kirk era uno de los principales promotores de “Make America Great Again” (MAGA) y descrito por el vicepresidente J.D. Vance como un sujeto clave en la campaña electoral de 2024, así como gran ayuda para colocar a personas en puesto de Gobierno durante la estructuración de la Administración Trump.