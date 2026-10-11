El candidato demócrata al Senado por el estado de Michigan, Abdul El-Sayed, dijo en una entrevista emitida este domingo estar convencido de que logrará que seguidores del presidente estadounidense, Donald Trump, le den su voto en las legislativas de noviembre por su agenda para mejorar el bienestar ciudadano en un momento marcado por el incremento del coste de la vida.

“Sé que lo lograremos”, respondió El-Sayed al ser preguntado en el programa televisivo “Meet the press” de NBC News si cree que podrá convencer a gente que ha votado por Trump en un estado donde el republicano ganó las presidenciales de 2024.

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“Dondequiera que voy, alguien se acerca y me dice: ‘Mire, voté por Trump dos o tres veces y voy a votar por usted’. Y pregunto por qué. Me dicen: ‘Es porque usted realmente quiere que yo tenga atención médica’”, añadió El-Sayed.

En la agenda del demócrata, que ha sido director de departamentos de salud pública para la ciudad de Detroit y el condado de Wayne, al que pertenece la mencionada urbe, se incluye la propuesta “Medicare para todos”, que busca hacer el programa de salud pública más accesible.

El-Sayed afirmó que la Administración Trump ha generado un problema de asequibilidad en Estados Unidos al iniciar la guerra contra Irán o desencadenar guerras arancelarias con socios como Canadá, comercialmente muy ligado a Michigan, y criticó que el republicano haya engordado sus finanzas personales durante este segundo mandato.

Al ser confrontado sobre las críticas que ha hecho sobre la presidencia de Barack Obama (2009-2017), del que dijo que “perpetuó guerras” y fue el jefe de estado que más personas deportó en la historia del país, afirmó en la entrevista que “hizo un trabajo increíble con las circunstancias que tuvo” y que es un referente al que admira pese a todo.

También afirmó que sus compañeros de partido van a tener que “ganar por un margen abrumador” en las próximas elecciones de mitad de mandato para que la victoria sea “indiscutible” para Trump, ya que teme que el republicano cuestione de nuevo los resultados.

Míchigan se ha convertido en un estado clave en la pugna por el control del Senado. El promedio de encuestas otorga a El-Sayed una ventaja de más de tres puntos sobre su rival republicano, Mike Rogers, y de imponerse en noviembre se convertiría en el primer senador musulmán de Estados Unidos.

Las legislativas del 3 noviembre renovarán la Cámara de Representantes al completo y un tercio del Senado. Los republicanos ostentan actualmente una exigua mayoría en ambas instancias.