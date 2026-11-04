Los Ángeles. El demócrata Abdul El-Sayed se impuso a su rival el republicano Mike Rogers en las elecciones al Senado de EE.UU. por el estado de Míchigan y se convertiría en el primer senador musulmán en la historia del país, según las proyecciones de CNN y AP.

El médico, de 42 años, se impuso al candidato Mike Rogers en la contienda por el Senado de Estados Unidos en el estado clave de Michigan, considerado como una zona bisagra.

El-Sayed, de tendencia progresista, se anticipó a las proyecciones y se declaró ganador en un discurso en un mitin en Detroit (Míchigan).

“Quiero agradecer a todos los que se ofrecieron a ayudar, los que contribuyeron un dólar, y le dieron la oportunidad a uno de los candidatos más improbables”, dijo en un discurso apasionado.

PUBLICIDAD

El demócrata hizo suya la victoria en un discurso en el que subrayó que los votantes le habían dado fortaleza, esperanza e inspiración: “Espero que todo esto lo pueda llevar conmigo a Washington para ser la clase de liderazgo que ustedes merecen”.

Recordó que su movimiento se construyó por más de un año y medio, y que sufrió duros ataques de la oposición, lo que consideró una estrategia para tratar de dividir a los votantes.

“No les gusta la idea de un país que es tan grande como para incluir a todas las personas que se ven diferentes o rezan diferente. Eso me incluye a mí, pero también incluye a cualquiera de todos los que no se parecen a ellos”, sostuvo el demócrata, que se desempeñó como funcionario de salud pública.

El Sayed sucede al senador demócrata Gary Peters, quien se retira. Esta es la segunda derrota de Rogers para un cargo público.

Su carrera por hacerse como el primer senador musulmán de EE.UU. lo llevó a una confrontación directa con el presidente estadounidense Donald Trump, quien llegó a cambiarle el nombre de manera despectiva de Abdul a Mohammed Ed-Sayed.

“Llámame senador a partir de mañana”, respondió por su parte el demócrata en un discurso electoral ofrecido en el último día de campaña.

El-Sayed basó su campaña en una plataforma populista económica que incluía la propuesta de salud pública para todos, una reforma en el financiamiento de campañas electorales y su oposición a la ayuda militar estadounidense a Israel.

Rogers, por su parte, hizo hincapié en los recortes de impuestos, el sector manufacturero y su alineación con el presidente Donald Trump.