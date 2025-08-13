Trece personas fueron acusadas por las autoridades federales en Massachusetts de estar relacionadas con un esquema transnacional de fraude a envejecientes que supuestamente involucraba la operación de un “call center” en República Dominicana.

El presunto esquema consistía en engañar a cientos de víctimas de edad avanzada en los Estados Unidos, haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban dinero. En total, la investigación identificó a más de 400 víctimas con una edad promedio de 84 años, incluyendo al menos a 50 en Massachusetts, y pérdidas que superan los $5 millones.

Se alega que los acusados instalaron puestos para empleados de un centro de llamadas y equiparon estos puestos con teléfonos y computadoras para que los empleados llamaran a víctimas de edad avanzada en Estados Unidos. ( Suministrada )

Según los documentos de acusación, los imputados, dirigidos por Oscar Manuel Castaños García, manejaban un sofisticado “call center” en la República Dominicana que engañaba a adultos mayores en los Estados Unidos con la historia de que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en apuros y necesitaban dinero.

Una vez obtenían el dinero, supuestamente lo lavaban y enviaban de vuelta a la República Dominicana.

La documentación alega que Castaños García supervisaba varios “call centers” en el país, empleando a cómplices que hablaban inglés y ejecutaban lo que comúnmente se conoce como “estafa de los abuelos”.

Estas estafas comenzaban con un empleado “iniciador” que llamaba a la víctima, haciéndose pasar por un nieto o nieta que había tenido un accidente. Luego, un “cerrador” supuestamente hacía una segunda llamada, haciéndose pasar por el abogado del nieto, solicitando una suma de dinero para cubrir gastos relacionados con el accidente.

Castaños García supuestamente operaba estos “call centers” con la ayuda de varios gerentes que supervisaban, entrenaban y pagaban a los empleados.

Se alega que los imputados seguían un libreto cuando se hacían pasar por nietos necesitados. Los gerentes del centro de llamadas supuestamente proporcionaban a los empleados estos libretos para usar al llamar a las víctimas. ( Suministrada )

De acuerdo con la acusación, los operadores del centro de llamadas instruían a las víctimas para entregar dinero en efectivo a “mensajeros” en los Estados Unidos.

En la mayoría de los casos, les indicaban que entregaran el paquete con efectivo a conductores de servicios de transporte por aplicación, quienes eran enviados a la casa de la víctima por un mensajero.

Estos conductores, sin saberlo, llevaban el dinero a los mensajeros en puntos de entrega cercanos. En otros casos, las víctimas eran instruidas a enviar el dinero en efectivo por correo o mediante empresas de mensajería a direcciones específicas.

En muchas ocasiones, el “call center” volvía a llamar a las víctimas para pedir fondos adicionales para el supuesto nieto, a veces dos o tres veces más. Por ejemplo, alegaban que hubo una “confusión” o que “una mujer embarazada perdió a su bebé en el accidente”.

En ciertos casos, los cómplices ordenaban a conductores de transporte por aplicación que llevaran a las víctimas a su banco para retirar más dinero.

Asimismo, se alega que, bajo la dirección de Castaños García y otros, los mensajeros realizaban transacciones financieras con el dinero de las víctimas, incluyendo depósitos en cuentas bancarias y entregas de efectivo a cómplices en Nueva York y otras partes.

Los operadores de este esquema se apoyaban en personas que lavaban dinero tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana para transferir las ganancias ilícitas desde las víctimas en los Estados Unidos hacia Castaños García y otros en la República Dominicana.

Se alega que los empleados del centro de llamadas llevaban un registro de las cantidades de dinero obtenidas a través de estafas exitosas cada día. Por ejemplo, supuestamente mantenían un marcador actualizado en el centro de llamadas que identificaba a los “openers” y “closers” responsables de las ganancias de las estafas. ( Suministrada )

Los 13 imputados

Oscar Manuel Castaños García, 33 años, de República Dominicana Joel José Cruz Rodríguez, alias “Paflow”, 33 años, de República Dominicana Edward José Puello García, 44 años, de República Dominicana Joan Manuel Mathilda León, 27 años, de República Dominicana y Bronx, Nueva York Luis Germán Santos Burgos, alias “Mambo Flow”, 32 años, de República Dominicana y Dorchester, Massachusetts Gerardo Heriberto Núñez Núñez, 41 años, de República Dominicana Ransel St Arlin Tavárez Jiménez, 26 años, de Bronx, Nueva York Joel Francisco Mathilda León, 26 años, de Bronx, Nueva York Andry Joel Báez Santana, 31 años, de Bronx, Nueva York José Osvaldo Polanco Batista, alias “Obbi”, 28 años, de Winter Park, Florida Chaman Samael Silverio Balbuena, alias “Chammy”, 31 años, de Defiance, Missouri Manuel Nicolás Rivera Cueto, 25 años, de Santa Clara, California José Arony Fermín Vásquez, alias “Chiky”, 31 años, de Nueva Jersey

Las autoridades alegan que los centros de llamadas operaban normalmente desde viviendas particulares, incluyendo la que se muestra en esta fofo con el imputado Joan Manuel Mathilda. ( Suministrada )

¿Cuál podría ser la sentencia?

El cargo de conspiración para cometer fraude por correo y fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $250,000, o el doble de la pérdida ocasionada a la víctima.

El cargo de conspiración para lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $500,000 o el doble de la cantidad de dinero lavado, lo que sea mayor. Las sentencias son impuestas por un juez federal de distrito conforme a las Guías de Sentencia de los Estados Unidos y las leyes aplicables.

El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto David M. Holcomb, de la División Criminal de la Fiscalía del Distrito de Massachusetts, pero para la investigación se contó con la colaboración de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Policía Nacional dominicana, la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI), la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y el Ministerio Público.

Una acusación formal es únicamente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

El público que sospeche haber sido víctima de este caso u otras estafas contra envejecientes debe comunicarse con USAMA.VictimAssistance@usdoj.gov o llamar al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También se puede reportar el fraude al Centro de Quejas de Fraude a Envejecientes del FBI (IC3).