Ser víctima de un fraude genera “sentimientos de traición, desconfianza y mucha culpa” que podrían llevar a una persona a padecer de ansiedad y depresión si no busca ayuda a tiempo. Así lo expuso la administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Catherine Oliver Franco.

Según la funcionaria, se observa que son los adultos mayores las principales víctimas de estas acciones deshonestas, por lo que el problema agobia a este sector de manera general, aun cuando no haya caído en el pescaíto.

“Aquí el elemento que se transgrede es la confianza y el sentido de seguridad. Y, muchas veces, (los envejecientes) al no sentirse seguros financieramente les cuesta reponerse, porque pierden lo que ellos entienden que les da estabilidad para comprar sus medicamentos, para poder tener su casita, para no estar solos, para poder tener recreación y sus actividades para despejarse”, comentó Oliver Franco a Primera Hora.

Estos fraudes, que se observan cada vez más, no sólo en su impacto a los individuos, sino en las empresas y el gobierno, provoca que la víctima se sienta “desprotegida”.

El sentimiento de culpa es la primera señal que surge, ya que hace sentir a la víctima que no asumió un rol para protegerse. De inmediato, ocasiona el aislamiento.

Las señales que demarcó la doctora en Psicología Clínica que demuestran este comportamiento van desde cerrar la cuenta del banco o dejar de usar tarjetas de crédito.

Dra. Catherine I. Oliver Franco, administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)

“Una de las manifestaciones psicológicas más evidenciadas y que se pueden ver o tratar muchas veces en este tipo de paciente o víctima es la ansiedad o el estrés que produce el elemento de la seguridad… pues, le afecta su calidad de vida e interfiere con su diario vivir. Porque, el que no se siente seguro, anda todo el tiempo suspicaz o pensando: ‘¿qué me va a suceder?’. Muchas veces llegan hasta la depresión, porque está asociado mucho más a una pérdida de estabilidad, que no solo es emocional, sino financiera”, explicó.

Hay ayuda

Si el pensar que puede ser víctima de fraude le causa tal ansiedad, Oliver Franco llamó a orientarse y educarse sobre cómo evitar caer en una trampa, así como buscar ayuda de un profesional para reforzar su confianza.

Mientras, si ya ha sido una víctima, se debe buscar ayuda profesional para “trabajar esos sentimientos de culpa y volver a retomar la confianza… de (manera) que pueden ser capaces de manejar sus finanzas”.

Los profesionales que pueden apoyar al manejo de estos sentimientos, la ansiedad o la depresión son los trabajadores sociales clínico, manejador de casos, psicólogos o expertos en salud mental, dijo la experta.

“También pueden llamar. Nosotros tenemos los servicios en la Línea PAS de ASSMCA, que es un espacio donde puede haber un desahogo y donde se pueden sentir seguros y confiados de que algún profesional capacitado los puede ayudar…”, informó.

Los servicios de la Línea PAS pueden accederse llamando al 9-8-8 o al 1-800-981-0023. También puede recibir ayuda a través de un chat que se accede en la página cibernética de ASSMCA.

Otra medida que se debe tomar, si no se siente preparado para lidiar con un fraude, es identificar a una persona de confianza para que maneje sus finanzas o esté pendiente de que no haya cargos adicionales a su cuenta bancaria.

También hay que prepararse para identificar cuando una llamada es fraudulenta y para contestar en caso de tener sospechas, ya que -según la Policía- es la principal modalidad de fraude entre individuos en el país.

Por otro lado, ASSMCA no tiene estadísticas que apunten a cuántas llamadas reciben anualmente para atender situaciones referentes al fraude.

No obstante, Oliver Franco destacó que el personal de la agencia está “capacitado, educado y credencializado” para trabajar este tipo de casos.

“Estamos dispuestos a escucharlo a validarlo y a tratar de coordinar y referir a donde sea necesario para que ellos tengan la ayuda, y más a nuestra población de adultos mayores”, concluyó la funcionaria.