Un sheriff informó que hubo muertes el jueves en el accidente de un jet ejecutivo que intentaba aterrizar en un aeropuerto regional en Statesville, Carolina del Norte.

“Puedo confirmar que hubo víctimas fatales”, dijo el sheriff del condado de Iredell, Grant Campbell, aunque se negó a precisar cuántas.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que un Cessna C550 se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville alrededor de las 10:20 a. m. del jueves. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la FAA están investigando el incidente.

Un video de WSOC-TV mostró a los primeros en responder corriendo hacia la pista mientras las llamas consumían restos dispersos del avión.

El sitio web del aeropuerto indica que el Aeropuerto Regional de Statesville ofrece instalaciones de aviación corporativa para empresas Fortune 500 y varios equipos de NASCAR.

Statesville se encuentra a unas 45 millas (72 kilómetros) al norte de Charlotte. Las autoridades no han informado si hubo heridos.