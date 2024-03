DEWHURST, Wisconsin. Un accidente el viernes en una intersección de la carretera oeste de Wisconsin que involucró un camión y una furgoneta mató a nueve personas, según se informó.

KSTP indicó que la oficina del sheriff del condado de Clark dijo a la estación que nueve personas murieron en el accidente. La oficina del alguacil no devolvió los mensajes de The Associated Press, y la Patrulla Estatal de Wisconsin remitió las preguntas a las autoridades locales.

“Nuestros corazones y oraciones están con las familias y seres queridos de todos los involucrados, así como con los socorristas que trabajaron rápidamente para brindar apoyo en la escena”, publicó el gobernador Tony Evers en X.

Los informes preliminares indican que el camión, que circulaba por la carretera estatal 95 colisionó con una furgoneta que circulaba por la autopista J del referido condado, según informó el departamento del sheriff en un comunicado anterior.

La camioneta entró en la intersección y fue golpeada por el camión de arrastre. El accidente provocó el cierre de la autopista 95. Imágenes aéreas mostraron ambos vehículos en sus lados.

No estaba claro exactamente cuántas personas viajaban en los dos vehículos.