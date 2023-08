WASHINGTON. El presunto arquitecto de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y sus compañeros acusados podrían no enfrentarse nunca a la pena de muerte en virtud de los acuerdos que se están estudiando para poner fin a su enjuiciamiento de más de una década, según han comunicado el Pentágono y el FBI a las familias de algunos de los miles de muertos.

La notificación, realizada en una carta enviada a varias de las familias y obtenida por The Associated Press, se produce un año y medio después de que los fiscales militares y los abogados defensores comenzaran a explorar una resolución negociada del caso.

El enjuiciamiento de Khalid Sheikh Mohammed y otras cuatro personas recluidas en el centro de detención estadounidense de Guantánamo (Cuba) ha sufrido repetidos retrasos y disputas jurídicas, especialmente en relación con las ramificaciones legales de los interrogatorios bajo tortura a los que fueron sometidos inicialmente los hombres, mientras estaban bajo custodia de la CIA. No se ha fijado fecha para el juicio.

“La Fiscalía General ha estado negociando y está estudiando la posibilidad de llegar a acuerdos previos al juicio”, según la carta. En ella se indicaba a las familias que, aunque no se ha llegado a ningún acuerdo, y puede que nunca se llegue a él, es posible que un acuerdo previo a juicio en este caso elimine la posibilidad de la pena de muerte”.

Algunos familiares de las casi 3.000 personas que murieron en los atentados terroristas expresaron su indignación ante la perspectiva de poner fin al caso sin llegar a un veredicto. Los fiscales militares se comprometieron en tener en cuenta sus opiniones y presentarlas a las autoridades militares, que tomarían la decisión final sobre la aceptación de cualquier acuerdo de culpabilidad.

La carta, fechada el 1 de agosto, fue recibida por al menos algunos de los familiares esta misma semana. En ella se les pide que respondan antes del lunes a la división de servicios a las víctimas del FBI con cualquier comentario o pregunta sobre la posibilidad de dicho acuerdo de culpabilidad. El FBI no hizo comentarios el miércoles sobre la carta.

El 11 de septiembre de 2001, conspiradores del grupo militante Al Qaeda secuestraron varios aviones para utilizarlos como misiles cargados de pasajeros, impactándolos contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono, cerca de Washington. Un cuarto avión se dirigía a Washington, pero se estrelló en Pensilvania después de que miembros de la tripulación y pasajeros intentaran asaltar la cabina.

Mohammed fue quien presentó al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, la idea misma de un ataque de este tipo contra Estados Unidos, y quien recibió autorización de bin Laden para urdir lo que acabaron siendo los atentados del 11 de septiembre, según concluyó la Comisión del 11 de septiembre de Estados Unidos. Los otros cuatro acusados habrían apoyado de diversas formas a los secuestradores.

Los atentados condujeron a la “guerra contra el terror” de Estados Unidos, que incluyó invasiones y guerras prolongadas en Afganistán, donde tenía su base Al Qaeda, y en Irak, que no tenía ninguna relación con los atentados.

Jim Riches, que perdió a su hijo bombero Jimmy en el 11 de septiembre, acudió a Guantánamo para las audiencias previas al juicio en 2009. Sigue profundamente frustrado por el hecho de que el caso siga sin resolverse 14 años después. Dijo que se rió amargamente cuando abrió la carta del gobierno el lunes.

“¿Cómo puedes tener algo de fe en ello?”. preguntó Riches. La actualización “nos da un poco de esperanza”, dijo, pero la justicia sigue pareciendo lejana.

“No importa cuántas cartas envíen, hasta que no lo vea no me lo creeré”, afirmó Riches, subjefe de bomberos jubilado de Nueva York. Dijo que inicialmente estaba abierto al uso de tribunales militares, pero ahora cree que el proceso está fracasando y que los acusados del 11 de septiembre deberían ser juzgados en tribunales civiles.

En un momento dado, la administración Obama intentó hacerlo, pero la idea fue archivada debido a la oposición de algunos familiares de las víctimas y miembros del Congreso y a la preocupación de los funcionarios municipales por los costes de seguridad. Cuando se acerca el 22º aniversario de los atentados, “esos tipos siguen vivos. Nuestros hijos están muertos”, dijo Riches.

Otros familiares -que forman parte de una red de familias del 11 de septiembre que ha presionado durante años para obtener respuestas y exigir responsabilidades- dijeron que insistirían en que cualquier acuerdo de culpabilidad permita a sus abogados interrogar a los acusados sobre el alcance de cualquier implicación de funcionarios saudíes en el 11 de septiembre. Arabia Saudí niega la implicación de altos funcionarios saudíes.

Se trata de “responsabilizar a la gente, y eso es lo que nos están quitando con esta declaración”, dijo Peter Brady, cuyo padre murió en el atentado. Recibió la carta esta semana.

El caso “debe seguir el proceso legal”, no resolverse con un acuerdo de culpabilidad, dijo Brady.

Las vistas del 11 de septiembre se han suspendido mientras los funcionarios militares examinan si uno de los acusados es competente para ser juzgado. Está previsto que las vistas se reanuden el 18 de septiembre.

Los cinco acusados fueron capturados en distintos momentos y lugares en 2002 y 2003 y enviados a Guantánamo para ser juzgados en 2006.

El caso se ha desarrollado con una serie cambiante de abogados defensores y jueces, todos lidiando con los aspectos legales y logísticos del juicio militar. Gran parte de las vistas se han visto envueltas en litigios sobre qué parte de los testimonios debe considerarse inadmisible por las torturas a las que fueron sometidos los acusados en los primeros años de custodia de la CIA, incluido el ahogamiento simulado de Mohammed 183 veces.