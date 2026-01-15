La policía de la capital de Ohio informó el miércoles que ha reunido suficiente evidencia para vincular a un hombre acusado del doble homicidio de su exesposa y del esposo de ella, ocurrido el mes pasado en su hogar de Columbus, con los asesinatos.

La jefa de policía de Columbus, Elaine Bryant, declaró en una entrevista con Associated Press que las autoridades ahora creen que Michael David McKee, de 39 años, un cirujano vascular que vivía en Chicago, fue la persona vista caminando por un callejón oscuro cerca de la casa de Monique y Spencer Tepe, según imágenes de video de la noche de los asesinatos. También se identificó su vehículo circulando cerca de la casa, y un arma de fuego encontrada en su residencia en Illinois coincide con evidencia hallada en la escena del crimen, añadió.

No se pudo identificar a un abogado que represente a McKee a través de los registros judiciales.

Su arresto el sábado puso fin a casi dos semanas de especulación sobre los misteriosos asesinatos que atrajeron la atención nacional. No se encontraron señales de entrada forzada en la casa de los Tepe. La policía también indicó que no se encontró un arma allí, y que no se sospecha de un asesinato-suicidio. Además, nada fue robado, y los dos hijos pequeños de la pareja, así como su perro, quedaron ilesos en la vivienda.

“Lo que podemos decir es que tenemos evidencia que vincula el vehículo que él conducía con la escena del crimen. También tenemos evidencia de que él iba y venía en ese vehículo en particular”, dijo Bryant a la AP. “También puedo compartir que se encontraron múltiples armas de fuego en la propiedad de McKee, y una de esas armas coincidió preliminarmente, a través de NIBIN (balística), con este homicidio”.

Las autoridades creen que Michael David McKee, de 39 años, un cirujano vascular que vivía en Chicago, fue la persona vista caminando por un callejón oscuro cerca de la casa de Monique y Spencer Tepe. ( Columbus Division of Police )

Bryant agregó que el departamento desea que el público continúe enviando información. Los investigadores pudieron dar seguimiento a cada llamada telefónica, correo electrónico y pista privada compartida por la comunidad, y parte de esa información les permitió reunir suficiente evidencia para realizar el arresto.

Ese trabajo culminó con la aprehensión de McKee en Rockford, Illinois, donde el hospital en el que trabajaba —OSF Saint Anthony Medical Center— ha dicho que coopera con la investigación. McKee ha sido acusado de asesinato agravado premeditado en los disparos que provocaron las muertes.

Monique Tepe, quien se divorció de McKee en 2017, tenía 39 años. Su esposo, un dentista cuya ausencia del trabajo esa mañana motivó la primera llamada a la policía, tenía 37 años.

McKee renunció a su derecho a una audiencia de extradición el lunes durante una comparecencia en el 17º Circuito Judicial del Condado de Winnebago, Illinois, donde permanece en la cárcel. Bryant indicó que los funcionarios están coordinando los detalles de su traslado a Ohio, aunque no se ha fijado una fecha exacta de llegada. Su próxima audiencia en el Condado de Winnebago está programada para el 23 de enero.

La policía de Columbus encontró al doctor Spencer Tepe, un dentista de 37 años, y a Monique Tepe, de 39, con heridas de bala en el segundo piso de su casa alrededor de las 10 a.m. del 30 de diciembre. ( The Associated Press )

El alcalde de Columbus, Andrew Ginther, dijo el miércoles que la ciudad no prioriza los casos de alto perfil sobre otros, y señaló que la tasa de resolución de casos criminales de la ciudad supera el promedio nacional. Además, la ciudad celebró en 2025 su nivel más bajo de homicidios y delitos violentos desde 2007, añadió Ginther.

“Cada caso importa. Tanto los que reciben atención nacional, como los que no”, dijo a la AP. “Cada familia merece cierre y que los responsables sean llevados ante la justicia, y el resto de la comunidad merece estar segura cuando se retira de la calle a personas peligrosas.”

Ginther señaló que es vital que los residentes del centro de Ohio continúen apoyando a la familia Tepe, que incluye a dos hijos pequeños, mientras enfrentan “una pérdida tan inimaginable”.

“Quiero que nuestra comunidad abrace a esta familia y a estos niños durante los próximos años”, dijo.