Washington. La policía ha arrestado a un hombre de Missouri al que acusa de estrellar intencionalmente un camión alquilado contra una barrera de seguridad en un parque frente a la Casa Blanca.

El camión se estrelló contra la barrera en el lado norte de la Plaza Lafayette el lunes alrededor de las 10 de la noche, dijo el vocero del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, en un comunicado. Se identificó al conductor como Sai Varshith Kandula, de 19 años, residente en Chesterfield, un suburbio de Missouri.

Nadie resultó herido en el choque.

Un testigo, Chris Zaboji, dijo que el conductor estrelló el camión contra la barrera al menos dos veces. Zaboji, un piloto de 25 años residente en Washington, estaba trotando cerca de la Plaza Lafayette cuando escuchó el estruendo del choque. Sacó su teléfono y filmó el momento en que el camión chocaba por segunda vez contra la barrera y se escuchaba el ulular de sirenas que se acercaban.

“Cuando el camión retrocedió y chocó de nuevo, decidí que quería irme de ahí”, dijo.

Agentes del Servicio Secreto y la policía de la capital registraron el camión después del choque. Video transmitido por la televisora WUSA muestra a un agente de policía que recoge una bandera nazi y otros objetos del camión.

La investigación preliminar indica que el conductor “habría chocado intencionalmente contra las barreras de seguridad en la Plaza Lafayette”, dijo Guglielmi. Las autoridades no dieron detalles adicionales acerca del posible motivo.

La policía federal de parques dijo que se presentaron varios cargos contra Kandula, entre ellos intento de asesinar, secuestrar o provocar daño físico a un presidente, vicepresidente o miembro de sus familias; asalto con un arma peligrosa; conducción imprudente; destrucción de propiedades federales e ingreso sin derecho.

Los documentos de la corte no mencionan un abogado para Kandula, los números telefónicos correspondientes a su apellido en archivos públicos estaban fuera de servicio y la Associated Press no pudo hallar de inmediato a familiares que pudieran hablar en su nombre.

La Plaza Lafayette, con acaso la mejor vista de la Casa Blanca que tiene el público, es desde hace años uno de los sitios preferidos del país para realizar actos de protesta. El parque estuvo cerrado durante casi un año durante lo más álgido de las protestas nacionales contra la policía tras el asesinato de George Floyd. Lo reabrieron en mayo de 2021.

El camión pertenece a U-Haul, una empresa de alquiler de camiones, remolques y almacenamiento con sede en Phoenix.