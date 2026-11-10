Un exagente de la Policía que ocupaba el cargo de investigador jefe en la Oficina del Defensor Público del Condado de Dallas, en Texas, enfrenta una acusación de asesinato en primer grado por la muerte de su esposa, quien fue encontrada con un cuchillo clavado en el cuello dentro de su apartamento.

El acusado, identificado como Jimmy Spurger Jr., de 54 años, fue arrestado el sábado 7 de noviembre, un día después del hallazgo del cuerpo de Maria Teresa Spurger, de 53 años, en una vivienda ubicada en North Akard Street, en el centro de Dallas.

El caso ha llamado la atención debido a que el crimen ocurrió apenas 11 días después de que Jimmy solicitara el divorcio, tras aproximadamente 35 años de matrimonio.

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Según información divulgada por la filial de Fox, KDFW, los equipos de Dallas Fire-Rescue acudieron al apartamento alrededor de las 10:40 p.m. del viernes 6 de noviembre para verificar el bienestar de sus ocupantes.

Al no recibir respuesta cuando tocaron la puerta, los socorristas tuvieron que forzar la entrada. En el interior encontraron muebles colocados detrás de la puerta para impedir el acceso y localizaron a Maria inconsciente sobre un sofá, con un cuchillo clavado en el cuello. La mujer fue declarada muerta en el lugar.

En otra habitación encontraron a su esposo cubierto de sangre y con un cuchillo a su lado. También localizaron varios frascos de medicamentos vacíos.

De acuerdo con la declaración jurada de arresto citada por KDFW, Spurger no respondió inicialmente a las preguntas de los paramédicos y fue trasladado a un hospital ante la sospecha de que había ingerido varias pastillas.

Una carrera vinculada a investigaciones criminales

Antes de su arresto, Spurger llevaba más de 13 años trabajando en la Oficina del Defensor Público del Condado de Dallas y ocupaba el puesto de investigador jefe desde hacía aproximadamente 11 meses.

Su trayectoria también incluía más de dos décadas en las fuerzas del orden, con experiencia especializada en investigaciones de homicidios.

Durante la última década de su carrera policial trabajó en la Fiscalía del Condado de Dallas, donde supervisó investigaciones relacionadas con abuso infantil y violencia familiar.

Tras conocerse el caso, el juez del Condado de Dallas, Clay Jenkins, informó que ordenó suspender al empleado y retirarle el acceso a las instalaciones y sistemas de la oficina.

«Al enterarme ayer de este trágico asesinato, ordené a la Administración que suspendiera al empleado y le retirara el acceso», escribió Jenkins el domingo 8 de noviembre en la red social X.

La Policía de Dallas continúa investigando las circunstancias del crimen y los posibles motivos detrás del asesinato. Las autoridades también solicitaron la colaboración de cualquier persona que tenga información relacionada con el caso.