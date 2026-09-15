Un hombre de 34 años fue arrestado luego de que presuntamente agrediera sexualmente a una mujer de 18 años durante un crucero que regresó a Miami el pasado sábado.

Según la información ofrecida por la Policía de Miami-Dade a NBC 6, Cody Gray habría conocido a la joven mientras el barco se encontraba en alta mar la noche del sábado. De acuerdo con las autoridades, Gray le habría ofrecido tres tragos y, posteriormente, ambos se dirigieron al camarote del hombre.

Cody Gray ( Fotocaptura )

La joven le habría comunicado a Gray que no quería mantener relaciones sexuales con él. Sin embargo, según la denuncia, el hombre habría continuado con la agresión mientras ella se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Cuando el crucero atracó en PortMiami, Gray fue arrestado por las autoridades. El hombre enfrenta cargos relacionados con la presunta agresión sexual y por haber proporcionado alcohol a una menor de 21 años.