Un hombre fue acusado formalmente de matar a su padre y su madrastra con una espada , en hechos que ocurrieron hace casi cinco años en Pensilvania.

Documentos judiciales indican que Levar Fountain, de 43 años, no declaró ante los cargos de homicidio en el tribunal del condado York a principios de este mes, evitando un juicio que hubiera comenzado esta semana. Fountain será sentenciado el 8 de noviembre.

Las autoridades dijeron que Fountain no estaba tomando su medicación para la esquizofrenia cuando John Fountain, de 74 años, y Mary Fountain, de 65, fueron asesinados en diciembre de 2019 en la casa de York donde vivían los tres. La espada que, según las autoridades se utilizó en los asesinatos, se encontró en el dormitorio de Levar Fountain.

PUBLICIDAD

Las autoridades dijeron que Fountain trasladó los cuerpos al sótano, puso una nota en la puerta de entrada diciendo que la pareja se había mudado de regreso a Florida y se fue a su habitación durante tres días. Agregaron que el acusado también mató a los perros de las víctimas.

Según el diario York Dispatch, varios familiares dudaban que su pariente con problemas mentales fuera el culpable. Su hermana Caren Fountain dijo que él le aseguró no haber cometido el crimen y que “nunca” habría hecho daño a las víctimas.

La abogada defensora Clasina Houtman se negó a hacer comentarios, pero señaló que su oficina presentó la documentación para utilizar una defensa de locura si el caso hubiera ido a juicio, pero fue decisión de su cliente no hacerlo.

Al no presentar alegato de culpabilidad, un acusado no reconoce haber cometido el crimen, pero acepta que los fiscales tienen pruebas suficientes para asegurar una condena. Según los abogados, Fountain no recuerda las muertes debido a su condición mental en ese momento.