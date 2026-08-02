Una mujer de 32 años enfrenta un cargo de asesinato tras ser acusada de matar a su padre y extraerle el corazón en una violenta escena ocurrida en una vivienda del municipio de Morgan, en el estado de Indiana, informaron las autoridades.

Según la investigación, Serena Dolnics vivía junto a su padre, Gregory Dolnics. Familiares solicitaron a la Policía que acudiera a la vivienda luego de pasar varios días sin poder comunicarse con Gregory. De acuerdo con documentos judiciales citados por el Chicago Tribune, cuando preguntaban por él, Serena respondía con “comentarios extraños”, lo que aumentó la preocupación de sus allegados.

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Agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Porter acudieron a la residencia la noche del 26 de julio para realizar una verificación de bienestar. Según los documentos del caso, al mirar por una ventana observaron un cuerpo cubierto de sangre seca, por lo que entraron a la fuerza a la vivienda.

Serena Dolnics. ( Fotocaptura )

En el interior encontraron a Gregory sin vida. Los documentos judiciales citados por el Chicago Tribune indican que la víctima presentaba heridas en la cabeza, las manos y los brazos.

Además, las autoridades señalaron que tenía una herida en el pecho y que su cavidad torácica “parecía estar vacía, como si se hubiera extraído algo”. La Policía también indicó que el corazón del hombre aparentemente había sido colocado sobre su abdomen.

Durante la inspección de la vivienda, los investigadores encontraron tres cuchillos con sangre, según la pesquisa.

Serena fue arrestada y posteriormente trasladada a un hospital de la zona, donde el personal médico observó lesiones en una de sus manos que, según los documentos judiciales, eran compatibles con el deslizamiento de un cuchillo durante el ataque.

La mujer fue acusada de un cargo de asesinato y permanece detenida sin derecho a fianza.