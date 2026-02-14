( La Nación Argentina / GDA )

Los Ángeles. Un supervisor de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha sido acusado en un tribunal federal de Texas de albergar a una extranjera indocumentada, con la que tendría una relación sentimental, anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Andrés Wilkinson, de 52 años, está acusado de alojar y transportar con conocimiento a una indocumentada y a su hijo.

El acusado comenzó a trabajar con CBP desde 2001 y fue ascendido a supervisor en 2021. En ese puesto, sus funciones incluían supervisar la aplicación de las leyes aduaneras y de inmigración.

Wilkinson quedó bajo la lupa de las autoridades federales luego de que estas tuvieran conocimiento de que una extranjera en situación migratoria irregular residía en la vivienda del oficial.

La mujer ingresó a Estados Unidos con una visa de no inmigrante en agosto de 2023 y posteriormente excedió el período de estadía autorizado.

Las autoridades comenzaron a vigilar al supervisor entre junio a noviembre de 2025 y observaron la indocumentada viviendo allí con ella y con su hijo menor, según los cargos.

Los investigadores también observaron a la mujer manejando vehículos registrados a nombre de Wilkinson, según documentos judiciales.

Hace unas semanas las autoridades entrevistaron a la inmigrante.

La denuncia penal alega que la mujer residía con Wilkinson desde agosto de 2024 y que el supervisor le proporcionó apoyo financiero, incluyendo alojamiento, tarjetas de crédito y asistencia financiera.

Además, la acusación también alega que Wilkinson transportó a sabiendas a la indocumentada a través de los controles de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.

Si es declarada culpable, el supervisor enfrenta hasta 10 años de prisión federal, así como una posible multa máxima de 250,000 dólares.