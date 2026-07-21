Las autoridades federales de Estados Unidos presentaron cargos contra seis hombres por el asesinato de la influencer Ariela Mejía Polanco, ocurrido en agosto de 2025 en la autopista Cross County Parkway, en el condado de Westchester, Nueva York.

De acuerdo con la acusación, los imputados forman parte del subgrupo “Bad Boys Seven” de la pandilla Trinitarios y habrían atacado a la joven para robarle la camioneta Mercedes-Benz Clase G que conducía. Los investigadores consideran que los sospechosos pudieron identificarla a través de las publicaciones que compartía en redes sociales.

“Era una joven inocente, desconocida para todos los miembros de estas pandillas, que tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino por pura casualidad”, expresó la fiscal de distrito del condado de Westchester, Susan Cacace.

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La investigación, desarrollada por autoridades locales y el FBI, se amplió pocas horas después del crimen y derivó en una acusación contra 11 presuntos integrantes de la organización criminal.

Según el fiscal federal Jay Clayton, los acusados también estarían relacionados con otros cuatro homicidios ocurridos en Nueva York y Nueva Jersey, además de varios tiroteos, robos y otros delitos violentos.

Entre los casos incluidos en la acusación figura el asesinato de Alvis Liriano en Newark y el de Frankelis Tavarez en el Bronx, por el que fue acusado el rapero de drill Cheldrid Sosa, conocido artísticamente como “Young Avii”. Asimismo, otro de los imputados enfrenta cargos por la muerte de Gabriel Álvarez y Adam Waldropt durante un intento de robo en el Bronx.

Los investigadores informaron que durante las pesquisas recopilaron pruebas como dispositivos de rastreo,tablillas falsa falsas y otras evidencias que, según las autoridades, vinculan a los acusados con los hechos. Además, algunos de los procesados también enfrentan cargos por el robo de joyas valoradas en más de 350,000 dólares.