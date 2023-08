El hijo de un cardiólogo de Memphis que fue abatido por la Policía hace 20 años, se encuentra en estado crítico tras intentar irrumpir armado a un colegio judío el lunes.

Aunque no pudo entrar a la Margolin Hebrew Academy Feinstone Yeshiva, Joel Bowman, de 33 años disparó contra un trabajador de la construcción que realizaba obras en el lugar en ese momento. El trabajador resultó ileso. Posteriormente realizó varios disparos y huyó en una camioneta.

Los agentes localizaron a Bowman a poca distancia de la escuela. Salió de su camioneta con una pistola en la mano derecha y apuntó con el arma a un agente, que le disparó, según la policía. Bowman fue hospitalizado en estado crítico.

Bowman fue acusado el miércoles de intento de asesinato en segundo grado, portación de arma en propiedad escolar y otros delitos. Su abogado, Mitchell Wood, dijo que Bowman seguía en el hospital, pero que el viernes compareció “in absentia” ante el tribunal. Se declaró inocente, dijo Wood.

No se ha revelado el posible motivo del intento de entrar en la escuela. Los responsables de seguridad de la comunidad judía no quisieron hablar de las medidas de seguridad aplicadas en la escuela, pero han declarado que los centros de enseñanza, las sinagogas y los centros comunitarios de Memphis y de todo el país han reforzado la seguridad en los últimos años debido a la oleada de tiroteos en lugares donde se reúnen judíos en público.

El enfrentamiento de Bowman con la policía se produjo 20 años después de que su padre fuera abatido mortalmente por unos agentes mientras empuñaba un arma durante un episodio de salud mental en el domicilio familiar.

El padre de Bowman, el doctor. Anthony Bowman, murió en mayo de 2003. En una demanda presentada por Susan Bowman se afirmaba que ella había dicho a la policía que su marido “actuaba de forma errática y parecía estar emocionalmente perturbado” y que estaba tomando medicamentos para el trastorno bipolar.

Anthony Bowman se puso una pistola en la cabeza y salió de la casa, pero no amenazó con hacer daño a nadie más que a sí mismo, según la demanda. Los agentes de policía se enfrentaron a él y le dispararon varias veces, causándole la muerte.

En su respuesta a la demanda, la ciudad de Memphis afirmó que Anthony Bowman suponía una amenaza para los demás y que la actuación de la policía estaba justificada. Susan Bowman había reclamado daños y perjuicios a la ciudad por acoso malintencionado, pero la demanda fue desestimada.

En los días anteriores a que le dispararan, Joel Bowman publicó en Facebook una foto de la lápida de su padre y se refirió a la muerte en la red social.

“Todas las noches durante los últimos 20 años me he ido a dormir y me he enfrentado al recuerdo de la muerte de mi padre... A todo color, con sonidos y detalles minuciosos, el olor de la pólvora quemando mis fosas nasales me golpea incluso ahora cuando pienso en ello”, escribió Bowman.

Otras publicaciones recientes en Facebook incluían referencias positivas al baloncesto, a canciones, a antiguos entrenadores y a sus amigos. Escribió que su padre tocaba instrumentos musicales y que se había unido a él por Pokemon.

El amigo íntimo de Bowman, Charles LaVene, dijo que asistió a la escuela judía con Bowman. LaVene se ha convertido en una especie de portavoz de Bowman y de su madre, Susan, que vive con su hijo en una granja de Stanton, al este de Memphis. LaVene dijo que Bowman jugaba al baloncesto en la escuela y que era un “buen tipo” muy querido.

“Éramos adolescentes, jugábamos al baloncesto, hacíamos videojuegos”, dijo LaVene en una entrevista telefónica. “Conmigo, que era su amigo, era muy ruidoso. Con otras personas, era tranquilo, reservado. Una persona amable”. Aun así, la muerte del padre de Bowman traumatizó a su amigo, dijo LaVene, añadiendo que el tiroteo de Bowman fue “inquietantemente similar al de su padre”.

LaVene, de 32 años, dijo que no sabe por qué Bowman fue a la escuela. Añadió que su amigo no tenía resentimientos hacia la escuela y cree que “en todo caso, estaba tratando de volver a casa, para estar allí en las canchas.” “Estamos hipervigilantes estos días cuando se trata de tiroteos en escuelas, y muchas veces se ven manifestaciones de odio y acoso”, dijo LaVene. “Ése no es el caso”.